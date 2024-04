Derby se vším, co k tomu patří. To byl zápas I. A třídy, ve kterém se domácí Bělá utkala s celkem Semil. Před víc jak dvěma stovkami diváků se hrál od začátku rušný a bojovný fotbal. Obě mužstva chtěla tři body. Fotbalové štěstí ale stálo při domácích, kteří si za výhru 2:0 připsali na konto plný bodový zisk.

derby Bělá - Semily | Video: Josef Březina

Domácí celek se snažil držet taktovku od prvních minut, vytvořil si mírnou převahu a dostával se i do šancí. Semily se snažily kontrovat, ale na rozdíl od domácích jim scházel před velkým vápnem soupeře větší důraz.

A důraz před brankou byl také tím, co přineslo domácímu celku ve 32. minutě vedení, když se ve vápně prosadil Drobný. A o dvě minuty později to byl stejný hráč, který opět šel důrazně za balonem. Ten hostující brankář neudržel a na ukazateli zazářilo 2 : 0. S tímto stavem a za nadšení domácích fandů se šlo do kabin v poločase zápasu.

Do druhého poločasu naopak nastoupili lépe hosté, dostali domácí pod menší tlak, prosadit v koncovce se jim však nedařilo. S přibývajícím časem se pak na hřišti začala objevovat nervozita, což se projevilo i v některých zákrocích.

A v 70. minutě došlo i k menší strkaníci, po níž následovala druhá žlutá a tím pádem i červená pro hostujícího Hejduka. Ještě před tím ale odmítl navýšit skóre a zkompletovat hattrick Drobný, když jeho pokutový kop výborným zákrokem chytil brankář hostí Zamastil.

V sedmdesáté minutě pak došlo k situaci, při které přítomným zatrnulo – vybíhající domácí gólman Košťák se srazil s dobíhajícím útočníkem a s krvavým zraněním na hlavě musel opustit hřiště.

Domácí pak své vedení udrželi i přes tlak, o který se snažili Semilští i v deseti. Na řadu tak přišly oslavy s domácími fandy, zatím co početná skupina semilských fandů odjížděla zklamaná.

„Bylo to klasické derby, nervozita. Ano, oni nejsou tak špatní. Mají hodně mladé a běhavé mužstvo, jsou důrazní. Spíše to byl ale boj než fotbal. Fotbalovost trochu chyběla, bylo tam více bojovnosti a nasazení než fotbalových prvků. A to jsme my ještě jsme neproměnili penaltu ve druhé půli. Semily měly také jednu velkou šanci. A my jsme museli střídat brankáře, protože musel do nemocnice s tržnou ranou po srážce s hráčem Semil, bylo to hlavou proti hlavě. Takže máme další zranění a starosti pro příští zápas. Ale toto utkání bylo pod naší režií. Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát o ty dva góly. Přišlo hodně fanoušků, podle mě jich bylo tak 280. Hodně lidí přišlo i ze Semil. Kulisa byla dobrá. Shrnuto podtrženo, byli jsme o ty dva góly lepší. Pak jsme ještě nedali penaltu, což nám mohlo přinést větší klid. Šli jsme si pro ty tři body, které jsme chtěli, a máme je. Příští týden jedeme do Rychnova,“ dodal trenér Bělé David Grebeníček.

Hejduk: Konečně jsme doma vyhráli. V Bělé chceme výhru potvrdit

„Věděli jsme, že nás v Bělé čeká jeden z nejtěžších venkovních zápasů jarní části. I tak jsme rozehráli vyrovnaný zápas a vytvořili si šance. Bohužel, nebyli jsme schopní příležitosti využít a naopak v obraně přišli po půl hodině chyby a během chvíle jsme prohrávali o dva góly. Zbytek zápasu už jsme zase nebyli horším týmem na hřišti, jenže přišly další odmítnuté šance a s ubývajícím časem přibývalo na hřišti emocí. Tato část utkání vyvrcholila zase během několika málo minut, když nejdřív musel náš brankář zasahovat proti penaltě a za chvilku už jsme šli do deseti. Ani v oslabení jsme do poslední vteřiny nic nevzdali a snažili jsme se vyrovnat. Domácí si ale dokázali svoji branku uhlídat a přitom ještě využít naší riskantní hry k protiútokům. Stav už se nezměnil, a tak musím domácí poblahopřát k zaslouženému vítězství v divácky dobrém prostředí,“ dodal trenér Semil Miroslav Hejduk.

SK Jivan Bělá : SK Semily 2 : 0 (2 : 0)