Hamry soupeře dostali pod tlak a v osmé minutě šly do vedení. O vedoucí branku se postaral Patrik Žitka, muž, který se touto brankou loučil se svobodou, neboť následující den pro něho byl dnem svatebním! Nechť mu tento gól přinese do manželství mnoho štěstí, přáli mu fanoušci, když dostal Hamry do vedení.