Za desenský tým k průběhu duelu řekl vedoucí týmu Petr Kopal: „Derby se hrálo ve výborné atmosféře díky fanouškům obou mužstev. Do první šance jsme se dostali již ve třetí minutě, když na půlce propadl balon obraně hostů a V. Kořínek se řítil sám na gólmana. V šesté minutě si na pas Pfeifera naběhl do vápna Hloušek, ale mířil však vedle. Během zápasu jsme měli šancí dost, proměnili jsme ale jen dvě.“

V okresním derby Krajského přeboru Libereckého kraje si na hřišti v Desné lépe vedli hosté. K průběhu utkání za vítězné železnobrodské mužstvo uvedl sekretář Jaroslav Kletečka:„V Desné se hrál pro fanoušky velmi atraktivní zápas. Oba týmy měly velké množství šancí. V úvodu se blýskl pěkným zákrokem brankář Čapek. V 18. minutě Makula, ale ten branku minul. Tak se rodila jedna jedna branková příležitost za druhou až do stavu vyrovnání. Zápas pak rozhodl žolík Drobný, který v 89. dostal po rohovém kopu míč těsně za brankovou čáru a vystřelil tak Brodu tři body z Desné.

Utkání hamrovského B týmu se mu na hřišti v Hrádku nad Nisou nevydařilo. Kriticky ho zhodnotil asistent trenéra Rudolf Říha: „Měli jsme platonickou územní převahu, ale domácí byli důslednější a bojovnější. My jsme neprojevili takový důraz ve vápně, byli jsme nebezpeční jen po vápno. Domácí dali první gól v úvodním poločase z takové ojedinělé akce. Druhá půle pokračovala stejně. Zmohli jsme se na jednu tyčku zpoza vápna, kterou trefil Matěj Javůrek. Pak jsme měli ještě několik rohů. Domácí si vytvořili ještě pár šancí v závěru, hru už ale kouskovali a my jsme si výsledek uhlídali. Hráli jsme v závěru vabank.“

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.