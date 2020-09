V dalším kole I. A třídy, které hamrovské béčko sehrálo doma proti Ruprechticím, si přišli na své jak diváci, tak i televize. Ta totiž v Hamrech natáčela Výkopnou a fotbal. Jedenáct gólů tak často asi netočí…



FK Velké Hamry B – Ruprechtice 10:1 (3:1)



Hosté přijeli na hřiště zatím neporaženého hamrovského mužstva značně oslabení. A tomu odpovídal i průběh hry, ke kterému se vyjádřil trenér hamrovského béčka Javůrek. „Bylo to jednoznačné. Na soupeře jsme šli dost rychle. Za béčko nastoupili opět někteří hráči A týmu. Skóre otevřel Jarda Rudolf hned ve druhé minutě. Pak přibývaly další góly. Po krásném centru Jeřábka dal gól Matěj Javůrek hlavou. Po naší chybě jsme ale v prvním poločase dostali branku, když jsme nechali soupeře utéct za půlku. Na konci poločasu jsme ale dali na 3:1,“ okomentoval první půli utkání trenér Javůrek.

Tento výsledek mohl soupeři ještě dávat nějakou šanci.

Ale domácí si v kabině řekli, jak dál a že chtějí dát gólů co nejvíc. Motivovala je k tomu i výborná atmosféra a fanoušci, kteří je hnali k vysněné desítce. A mužstvo jim chtělo jejich přání splnit. „Soupeř od půlky bránil a jak mi potvrdil jejich trenér, šlo jim hlavně o to, aby nedostali zbytečně moc gólů. My jsme si řekli, že si to ale naopak zaslouží a že my máme na to, abychom dali ještě další. A kluci k tomu tak přistoupili. Střídali jsme, skoro každý si dal gól. Hnali nás diváci. Na kluky jsme tlačili a desítka se podařila. Soupeř přijel oslabený a my jsme se do toho obuli. Všichni jsme byli spokojení,“ zdůraznil kouč úspěšného hamrovského B mužstva.



Zápas doprovázela bojovná atmosféra a tým se opravdu odměnil fanouškům, kteří ho, vydatně posílení, povzbuzovali a dal deset gólů do sítě soupeře.



Další zápas I. A třídy čeká hamrovské béčko v šestém kole na hřišti Krásné Studánky, kde hrají 26. září od 10,30 hodin.



Sestava: Masařík, Macháček, Brožek, Jeřábek, Javůrek Matěj, Hrušovský, Mihálik, Janda, Javůrek Patrik, Syrovátka, Rudolf, Soukup, Miček, Vencbauer, Štětkář.

Branky: Rudolf, Syrovátka, Javůrek, 2 Vencbauer, Miček, 2 Mihálik, Brožek, Hrušovský.