FK Mladá Boleslav B:

Kořán - Rulc, Coňk, König - Novák, Dohalským, Vostŕel, Tichý - Hradec, Howard, Gregor

Střídali: Valín - Tvrdý, Vlk, Šoufek, Brejcha, Peterka, Růžička, Malý, Strnad

FK Velké Hamry A:

Čamrda - Kováčik, Váňa, Šidlo, Štěpánek - Žitka, Munzar, Linka, Šohaj, Rudolf - Svrček

Střídali: Roll, Javůrek M., Vosecký, Mazánek, Drozen

Branky: Svrček

trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn:

„Je to jen příprava, ale je příjemné, že jsme porazili třetiligový tým. Respektuji to, že soupeř vystřídal mnoho nových hráčů. Je to v přípravě povzbuzení a cenné vítězství. Nejhlavnější je, že to byl pro nás vynikající, rychlý trénink s kvalitním, důrazným soupeřem, s takovým, se kterým se muselo běhat. A to je to hlavní, co jsme chtěli.“

Velké Hamry B – Česká Skalice 3:1

Další víkendový zápas hrálo i hamrovské béčko. Porovnalo si svoje kvality s nováčkem krajského přeboru Královehradeckého kraje. V prvním poločase vstřelil svoji první branku v hamrovském dresu Roll. Po přestávce další přidali také Vosecký a Mazánek, který zaznamenal taktéž svoji první branku v novém týmu.

FK Velké Hamry B:

Čapek - Zounek, Roll, Macháček, Hušek - Mazánek, Javůrek P., Štěpánek, Drozen - Svrček, Vosecký

Střídali: Melich,Sochor Jeřábek

Branky: Roll, Vosecký, Mazánek

Trenér Bryscejn:

„Hráli jsme ve Vrchlabí proti České Skalici. Byli jsme po celý zápas dominantní. Byl to pro nás zase dobrý trénink. Během těchto dvou utkání se prostřídali na hřišti skoro všichni naši hráči, kteří trénovali.“



V sobotu 22. července už hraje mužstvo předgenerálku na pražském Motorletu. Je to týden před začátkem MOL Cupu. Právě tam už by měl trenér začít skládat sestavu, která by potom nastoupila do prvního mistrovského kola.

V týmu došlo do nové sezóny také k personálním změnám. Na vlastní žádost odešel asistent trenéra Koba Kobachidze.

„Měl hodně osobních povinností a důvodů. Na jeho post přišel Karel Vokál. S ním se znám už z pražského dorostu,“ potvrdil kouč.

Hamry trénují třikrát týdně a už se přesunuly na hřiště do svého areálu.