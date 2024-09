Trenéři jednotlivých týmů hodnotí výkony svých svěřenců a plánují další strategii pro nadcházející utkání.

Velké Hamry B – Sokol Pěnčín 3:0 (1:0)

„Zápas jsme měli pod kontrolou od začátku. Malý výpadek jsme měli na začátku druhého poločasu. Těch prvních patnáct minut druhého poločasu jsme trošku zaspali, ale celý zápas jsme byli lepší. Myslím, že jsme vyhráli zcela zaslouženě a jasně. Teď máme ve středu (25.9.) dohrávku ve Vilémově. Je to nejvzdálenější soupeř a musíme jet brzo, jsem zvědavý, jak se dáme dohromady. Kluci chodí do práce, no ale máme dorost, tak to snad nějak zvládneme. O víkendu hrajeme zase venku, jedeme do Chrastavy,“ okomentoval vyhrané utkání trenér Zdeněk Bryscejn.



Bělá – Košťálov 2:1 (0:1)

„Bylo to slušně odehrané derby v rámci fair play, žádné vyhrocené zákroky. První poločas jsme zase prohrávali, takže jsme museli otáčet. První půlku jsme byli horší, soupeř lepší, Košťálov byl o malinko nebezpečnější než my. Do druhé půle jsme něco změnili, udělal jsem nějaké střídání a hra se začala lepšit. Měl jsem k dispozici sedmnáct lidí, Byli jsme, až na dva hráče , kompletní. Hra se mi až zas tak nelíbila, protože po tom, co jsme měli odložené dva zápasy, jsme de facto 14 dnů nehráli. Měl jsem z toho trošku strach. A taky se to potvrdilo, vypadli jsme z herního rytmu. Bodově jsem zatím spokojený, až na ty první dvě kola. Měl jsem strach z toho, že jsme z toho vypadli. Byli jsme vcelku rozjetí a výkonnost šla nahoru. Je vidět, že to mužstvo je silné, že i za stavu 0:1 po poločase jsme schopni ten výsledek otočit a něco s tím dělat. Teď jedeme do Višňové a chceme něco přivézt,“ řekl kouč Bělé David Grebeníček.

„Pro nás nedopadlo derby dobře. Otěže v rukou jsme měli první půlku my, vedli jsme 1:0. Výborný výkon, ale pak, bohužel, trpíme nedostatkem hráčů, abychom tam dali čerstvou krev. Takže nás druhý poločas víceméně přehráli a dostali jsme vyrovnávací gól. A ten byl docela hezký. Na 2:1 jsme pak dostali takovou náhodou. To byl ostudný gól. Z nulového úhlu se to odrazilo a ani nevím, jestli od vlastního, nebo od jejich hráče k nám do brány. Teď jedeme do Frýdlantu, ten je v tabulce pod námi tak mu musíme pořádně naložit,“ plánuje trenér Košťálova Aleš Sádek.

Stráž p. R. - Sedmihorky 1:3 (1:2)

„Byli jsme bez šesti hráčů. V základu hrálo pět devatenáctiletých kluků. Naštěstí máme široký kádr. Sice mladí kluci, ale myslím, že jsou šikovní. Včera bylo v základní sestavě pět kluků ročník 2005, což je super z pohledu budoucnosti oddílu. Zvládli to zaslouženě. Jsme druzí, takže zatím spokojenost. Útočit na Pěnčín je nereálné. Ti neztratí. Možná by je mohl doma někdo potrápit, ale jinak na něj nikdo nemá. Teď budeme hrát po delší době doma, a to nám zatím nefunguje. Venku jsme uhráli 10 bodů, dali 12 gólů, ale doma máme 3 body a jen jeden gól. Ve středu (25.9.) máme doma dohrávku s Novým Borem a pak v sobotu Skalici, takže dvakrát se představíme doma. Venku nám to šlape, tak musíme doma zabrat, nezklamat fanoušky,“ připomenul důležitý úkor trenér Lukáš Čížek.