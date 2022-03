„Soustředění proběhlo k naší plné spokojenosti, přálo nám i počasí. Soustředění jsme uzavřeli přátelskými zápasy. Áčko hrálo s Baníkem Most.Prohráli jsme 2:0. Bylo to utkání rozdílných poločasů. V prvním jsme byli lepší my. Dobře nás vychytal brankář Hnízdil, v druhém poločase přebral iniciativu Most, zaslouženě vyhrál. Most hraje také divizi, skupinu B. Bylo to hodně kvalitní, rychlé, tvrdé důrazné utkání. Byli jsme spokojení, v rámci přípravy splnilo svůj účel.“