V. Hamry – Náchod 2:1 (1:1)

Trenér Josef Hnídek byl s výsledkem spokojený. K výkonu týmu se vyjádřil asistent trenéra Rudolf Říha: „První půle byla vyrovnaná. Jak to u nás bývá, pak soupeř jednou zahrozil a z toho jsme dostali gól na 1:0. Ale nijak nás to neovlivnilo. Za tohoto stavu se šlo do kabin.“

DRUHÁ PŮLE BYLA LEPŠÍ

Ve druhém poločase se pak Hamry zlepšily a soupeře přitlačily k jeho bráně. Náchod se už jen bránil. „Čekali jsme na gól. Měli jsme pár vyložených šancí, ale nevyužili jsme je. Pak ale předvedl parádní akci Rudolf s Radzinevičiusem. A kopali jsme penaltu, ke které se postavil Radzinevičius a upravil skóre utkání na 2:1,“ popsal rozhodující moment asistent trenéra Rudolf Říha a zdůraznil, že mužstvo věřilo ve vítězství a v gól, který rozhodne. Šli si tvrdě za svým předsevzetím.

TEĎ VOLNO, PAK DERBY

„S výkonem jsme byli spokojení, ale pohodový zápas to nebyl,“ potvrdil Rudolf Říha. Hamrovští hráči teď mají čtrnáct dnů volno. Trénovat budou pilně dál, aby se co nejlépe připravili na derby s áčkem Mšena, které je čeká 1. června v 10,30 hodin doma.

Hamry: Kobachidze, Macháček, Černý, Šidlo, Linka, Šedý, Rudolf, Kováčik, Barcuch, Soukup, Radzinevičius, žitka, Vitkovič, J. Štětkář, D. Štětkář, Jeřábek, Vencbauer. ŽK: 2:3. Diváků: 150. Rozhodčí: Dohnal.