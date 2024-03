„Hrálo se dnes o to, které mužstvo se udrží v popředí soutěže. A to se podařilo hostům. Od začátku měla Smržovka navrch a měla několik rohů a standardek. Dodo v brance několikrát čaroval a balón za svá záda nepustil. Největší šanci vychytal, když vytáhl po rohu nebezpečnou hlavičku Vokuše v desáté minutě. Od poloviny první půle jsme hru vyrovnali, největší šanci jsme měli v poslední minutě. V úvodu druhé půle jsme zahrozili, když Kopal vybojoval ve vápně balón, přiťukl Pfeiferovi, který našel Sekaninu a jeho střelu zastavilo břevno. V 55. se hosté ujali vedení. Autorem gólu byl Štětkář. V 61. těsně mířil Rais. V 85. vychytal Dodo nebezpečnou střelu z dálky,“ uvedl k zápasu vedoucí domácího týmu Petr Kopal.

„První zápas jara byl mírně nervózní. Utkání bylo bojovné z obou stran. V prvním poločase jsme měli dát góly, což se nám nepovedlo, a tak se do kabin šlo za stavu 0:0. Trefou Štětkáře se nám povedlo zápas vyhrát a bereme z utkání v Desné tři body,“ hodnotila první jarní duel vedoucí týmu Smržovky Veronika Veseloušová.

Jilemnice – Zásada 2:1 (1:0)

„Vyhráli jsme zaslouženě. Výsledek je sice 2:1, ale už v prvním poločase jsme mohli klidně vést o tři góly a přitom jsme ještě neproměnili několik vyložených šancí. Kluci si pro to vítězství šli, byli jsme lepší v držení míče. Pak ke konci, když došlo k několika střídáním, hra už nebyla taková, jako na začátku utkání nebo na počátku druhého poločasu. My jsme ještě spálili plno šancí a soupeř může být rád, že neodjel s debaklem. Dali jsme sice dva góly, ale měli jsme jich dát více,“ řekl trenér Jilemnice Aleš Skalický.

Jeho tým se už připravuje na dalšího soupeře. Zaměřit na tréninku se chce hlavně na koncovku. Do Albrechtic, jak kouč řekl, jedou s pokorou. Ví, že je tam nic lehkého nečeká. „Soupeř je těžký a vyhrál v Lučanech 3:0. Nebude to nic jednoduché, ale chceme opět hrát dobrý fotbal a posunout se v tabulce výše. Musíme se nějak popasovat i s malým hřištěm v Albrechticích. Věřím, že to zvládneme, máme dobrý tým a chtěli bychom navázat na naši šňůru bez porážky a začít ji zápasem v Albrechticích,“ přeje si trenér Skalický.

„Jilemnice má hodně silný tým. Jsem spokojený, protože jsme se dobře připravili a do hry jsme zapojili hodně mladých kluků, což mě těší. V zápase jsme nebyli horší, ba naopak, kdybychom proměnili nějaké šance ke konci, mohli jsme i vyrovnat. Podařilo se nám přivést další tři mladé hráče, což nás těší. Je jim devatenáct let, budou potřebovat čas, ale jsme rádi, že se jim daří už od začátku. Jsou to kluci, kteří dříve hráli v dorostu v Jablonci. Teď budou hrát za nás,“ okomentoval mistrák trenér Zásady Martin Kotyza.



Lučany – Albrechtice 0:3 (0:1)



„První utkání jara nám výsledkově nevyšlo. Rychle jsme prohrávali, v 7. minutě jsme nezachytili křídelní akci hostí. Hrál se rychlý, pohledný fotbal a my jsme si do poločasu vytvořili několik jasných šancí, ale bez gólového efektu. Hosty podržel výborný brankář. Po přestávce jsme posílili ofenzívu a když soupeř neproměnil penaltu, tak jsme stále žili. Jenže soupeř nám udělil lekci z produktivity a přidal další dva góly v 64. a 86. minutě,“ popsal situaci na hřišti trenér Lučan Vojtěch Svozil.

„Vyhráli jsme. Nevyužili jsme penaltu. Šance měly i Lučany,ale góly nedaly. Jsem spokojený. Hráli jsme v přípravě čtyři zápasy, nebyly zbytečné. Zúčastnili jsme se zimního turnaje, příprava byla dobrá. První zápas vždycky je takový na rozjezd a na získání pohody a vůbec, když se vyhraje. O Velikonocích hrajeme doma s Jilemnicí, což asi bude těžké,“ řekl vedoucí týmu Albrechtic Jan Pipek.

Pěnčín B – Jablonec nad Jizerou 4:2 (2:2)



„Tuto neděli jsme odehráli své první mistrovské utkání v roce 2024. Ač by postavení v tabulce svádělo k podcenění, oba týmy se ocitají na opačných pólech tabulky. Snažili jsme se k zápasu přistoupit zodpovědně. Na naše nové rozestavení 3-4-3 soupeř překvapivě dobře zareagoval, hrál důrazně, umně zahušťoval prostor před svoji brankou a vyrážel do ojedinělých brejků. Ty mu bohužel až zázračné vycházely , naštěstí jsme na oba jejich goly dokázali rychle zareagovat. Do šatny se odcházelo s dost možná překvapivým výsledkem 2:2.

Do druhé půle jsme nastoupili v rozestavení 4-4-2. Soupeř pomalu odcházel fyzicky, čehož jsme využili a začali dobývat jejich obranu. V průběhu druhé půle jsme vystřídali všech 5 hráčů z lavičky a dvěmi brankami upravili konečný výsledek na 4:2. Skóre mohlo být ještě vyšší pokud by jsme využili všechny naše šance a netrefovali brankovou konstrukci. Kaňkou na zápasu je zranění našeho obránce Mastníka, snad se dá na důležitý příští zápas do kupy,“ zhodnotil zápas B týmu Pěnčína trenér Tomáš Tokár.

Harrachov – Přepeře B 6:3 (4:0)



„Pokračujeme na vítězné vlně. Vyhráli jsme 6:3. Počasí bylo hrozné,ale zápas to byl dobrý. Všechno nám fungovalo. Divácká kulisa byla také výborná. Nová umělá tráva, kterou máme, je fantastická, drží, je to dobře. Jsme spokojení. Vyhráli jsme dohrávku i první zápas jara. Na velikonoční neděli jedeme do Turnova, tam to bude hodně těžké,“ předpovídá vedoucí domácích Pavel Dolenský.

„Co mají tu novou trávu, tak se Harrachovu daří. Takový výsledek jsem nečekal. Hrají na dlouhé auty. Všechno to lítá na bránu. Upozorňoval jsem před zápasem na jejich malé hřiště naše hráče. Přišel první aut, gól, druhý aut jsme ubránili, třetí aut gól a čtvrtý gól, do poločasu to bylo 4:0. Jejich Bergman dával tři góly. Už jsme ani nečekali, že to otočíme, ale řekli jsme si, že se v druhé půli pokusíme s tím ještě něco udělat. Během druhého poločasu to vypadalo docela fajn, ale dělali jsme individuální chyby. Bez nich by to mohlo být 4:3, to by asi vypadalo lépe. My nejsme zvyklí střílet z půlky hřiště. Doma to teď ale chceme napravit, to už snad budeme hrát na trávě v Doubravě,“ plánuje vedoucí hostů Martin Kvapil.

Plavy – Turnov B 5:1 (4:0)



„Turnov byl skvělý soupeř. A k vidění byl skvělý výkon z obou stran, skoro nadprůměrný na naši soutěž. My jsme v prvním poločase soupeře k ničemu nepustili, měli jednu nebezpečnou střelu, ale byli jsme hlavně produktivní, protože jsme mohli dát možná i šest gólů. Byly z toho čtyři v první půli. Ve druhém poločase na nás ještě soupeř vyrukoval a chtěl ještě s výsledkem něco udělat. Možná dvacet minut nás svíral a tlačil, a to v době, kdy jsme měli pro zranění o jednoho hráče méně. Než jsme stihli vystřídat, tak hosté snížili na 4:1. Ale pak jsme to už zvládli a dali ještě na 5:1. Turnovští ale byli opravdu výborní a takový výsledek si skoro ani nezasloužili. Náš začátek na jaře byl skvělý,“ radoval se z výhry trenér Plavů Jaroslav Pekelský.



„Domácí hráli chytře. Nasadili na nás vysoký pressing a, bohužel, jsme propadli v defenzivní činnosti. To, co nás zdobilo celou zimu, že jsme hráli dobře vzadu proti kvalitním soupeřům, se tentokrát nezdařilo. Dostávali se k balónu a překonávali naši obranu. Měli chytré a rychlé kluky, kteří to dokázali proměnit. K tomu my jsme přidali pár chyb a bylo rozhodnuto. Ve druhém poločase jsme to trochu změnili, včetně sestavy a přístupu, ale 4:0 už bylo hodně. Nedali jsme dvě velké šance a oni hned tu první proměnili. Pak jsme udělali chybu a inkasovali z rohového kopu. Při čtvrtém gólu náš mladý brankář nešťastně chytil odražený balón do ruky, což vedlo k penaltě, kterou soupeř proměnil, výsledek už bylo těžké zvrátit. Prostě jsme hráli špatně a musíme se ve všech směrech zlepšit,“ ma jasno trenér Turnova Karel Vodrážka.

Železný Brod B – Držkov 2:4 (1:1)



„Poločas byl jedna jedna. Soupeř, i když to byl Držkov, nepřekonatelný nebyl. Nastoupili jsme ve slušné sestavě, bylo nás dost, kvalitní hráči. Hrálo se na přírodní trávě a bylo to určitě nepříjemné pro obě dvě mužstva, protože to byl první zápas po zimní přípravě na tomto povrchu. Nastoupili jsme do zápasu opravdu dobře, měl jsem z toho dobrý pocit. Vedli jsme jedna nula po penaltě. Poté trochu převzali otěže hráči hostí. Těm hru tvořila trojice Vrabec, Brož a hlavně Čížek, ten před odchodem do kabin srovnal na jedna jedna. Ale v kabině jsme věřili, že ten zápas můžeme dovést do vítězného konce, i z toho důvodu, že jim odešel kvůli zranění jeden z nejlepších hráčů, Lukáš Brož,“ uvedl k zápasu trenér Brodu Oldřich Aubrecht.



Do druhého poločasu nastoupili domácí dobře, ale opět zaúřadoval držkovský Čížek a zvýšil na jedna dva. Brod pak z penalty srovnal. A kouč věřil, že tým je ještě schopný situaci otočit.

„Náš výkon ale nebyl špatný. Jenom jsme doplatili na neproměněné šance. Samozřejmě i Držkov měl šance. Ale tenhle zápas mohla vyhrát obě mužstva, nebylo by to nic překvapivého. My jsme třetí od konce, musíme získávat body. Čeká nás osm domácích zápasů a právě ty domácí zápasy budou o tom, abychom z nich vytěžili co nejvíce bodů. První zápas se nepodařil, snad to do budoucna bude lepší,“ přeje si Aubrecht.

Příští zápas je čeká na Smržovce proti druhému týmu soutěže. Brodští vědí, že to určitě nebude taky nic lehkého. Smržovka na domácím hřišti bude chtít ukázat, co umí a brodské béčko přijede lehce oslabené.

„Hrajeme ve stejný den jako naše áčko, takže nebudeme mít žádnou posilu. Ale jedeme dál, věřím, že po příštím zápase bude moje hodnocení pozitivnější,“ dodal kouč Brodu.

„Bylo to vydřené vítězství na těžkém terénu. Hodinu před zápasem nám řekli, že můžeme hrát na trávě, pokud chceme. Tak jsme ještě rychle jeli do Jablonce pro kopačky. Kluci si to prostě odsouhlasili, že chtějí hrát na trávě, což chápu, protože na umělé trávě je to katastrofa. Zápas byl samý souboj. Ale padalo nám to tam a to je hlavní. Nebyli jsme kompletní. V poločase se zranil Lukáš Brož, nebyl Pepa Just, který je zraněný z Harrachova, chyběl i Míra Hozda z pracovních důvodů. Byl to dobrý zápas, soupeř měl mladé, běhavé kluky, dobré fotbalisty. Teď hrajeme doma s béčkem Pěnčína,“ okomentoval duel za Držkov Evžen Dvořák.