Harrachov – Albrechtice 8:3 (2:1)

„Vedli jsme 1:0, soupeř srovnal na 1:1, ale poločas byl náš. Pak se nám začalo dařit a bylo to jednostranné. Tentokrát nám to sedlo,i když nám taky někteří hráči chyběli. Co je potřeba ale říct, že zápas pískali výborní rozhodčí. Zaslouží si všichni tři pochvalu. Druhý poločas jsme měli pod kontrolou, hrálo se na jednu bránu. I tak jsme ale dostali dva hloupé góly během minuty. Kdyby se hrálo o deset minut dýl, možná by jsme dali těch gólů i deset. Ale to už bychom chtěli moc. Ovšem jednou za čas takový výsledek neškodí. A přišlo hodně diváků, taky soupeřových a byli výborní,“ chválil vydařený zápas za domácí vedoucí týmu Hubert Rieger.

„První poločas byl vyrovnaný, i když oni pak šli do vedení 1:0. My jsme vyrovnali, ale pak ke konci první půle náš gólman udělal chybu, dostali jsme na 2:1 a poločas skončil 2:1. Ve druhé půli jsme si dali vlastního gól na 3:1 a pak už se to zase spustilo. Harrachov dominoval. Výsledek byl jaký byl. Nám se teď nějak nedaříl. Spustilo se to už zápasem s Pěnčínem (výsledek 7 : 5 ). A nemůžeme se z toho vyhrabat. Děláme velké chyby v obraně a pak jsou z toho takové hokejové výsledky. Teď máme doma Plavy. Uvidíme, snad se už zlepšíme. Jsou pro nás nepříjemným, neoblíbeným soupeřem. Vždycky s nimi nehrajeme dobře, máme s nimi špatnou bilanci, většinou prohry,“ uvedl k utkání za hosty Jan Pipek.

Železný Brod B – Smržovka A 2:1 (1:0)

„Věděli jsme, že Smržovka je kvalitní, silový soupeř. Věděli jsme, co od ní hrozí. Během prvních patnácti minut měla tři šance, třikrát z toho byla tyč. I my jsme si vypracovali dvě šance. Poločas byl takový hektický, opravdu šance na obou stranách. Ale utkání se extrémně povedlo oběma gólmanům. Naštěstí jsme se ujali vedení 1:0 a do kabiny jsme šli s tímto stavem. Ve druhé půli jsme byli jednoznačně lepší. Měli jsme víc brankových příležitostí, ale jejich gólman zachytal výborně. Ujali jsme se vedení 2:0. Mysleli jsme si, že už to vyhrajeme. Ale dostali jsme gól na 2:1. A posledních deset minut jsme se strachovali i o to, abychom získali tři body, létal tam jeden centr za druhým. Ale taky náš gólman Jiří Plachý předvedl opravdu skvělý výkon. Naše tři body jsou zasloužené. Ale jak říkám, kdyby to skončilo 10:5, tak by se nikdo nemohl divit,“ hodnotil trenér Brodu Aubrecht.

V dalším kole se béčko Brodu vypraví do Rovenska. Dobře ví, že je to zkušený mančaft, zkušení fotbalisté a nejedou tam v roli favorita.

„Pokusíme se ale překvapit jako v předminulém kole v Desné (2 : 2). Určitě tam nejedeme s poraženeckou náladou a víme, že to bude těžké,“ má jasno kouč železnobrodského béčka.

„Bohužel se nám z Brodu nepodařilo odvézt ani bod. Zápas byl velmi vyrovnaný a remíza by byla spravedlivým výsledkem. Trefovali jsme tyče a břevna, ale naše koncovka opět selhala. Dokud se nenaučíme proměňovat jasné příležitosti, nemůžeme se divit, že odcházíme poraženi,“ uvedla vedoucí smržovského A mužstva Veronika Veseloušová.

Plavy A – Zásada 2:4 (0:2)

„Je to pro nás velice nepříjemný soupeř. Plavy hrajou nepříjemný, poctivý fotbal. Je to soupeř, na kterého se nám dlouhodobě nedaří. Takže jsme rádi za takový výsledek. My jsme tentokrát měli silnou lavičku, protože nás bylo šestnáct a střídání to asi rozhodla. A za to jsem rád,“ řekl za hostující tým kapitán a trenér Martin Kotyza.

Pěnčín B – Desná 2:2 (1:1)

Mužstvo Pěnčína B, které hraje svá domácí utkání na hřišti v Nové Vsi, nastoupilo posílené třemi hráči z áčka.

Desná měla v úvodu více ze hry, první střelu vyslal ze třiceti metrů Poselt, ale minula domácí branku. Naopak domácí odpověděli nebezpečnou střelou Horňáčka. Pak šli do vedení a Desná s potížemi odvrátila rohový kop, ale na kopačky domácích a síť rozvlnil Ryml.

„V poslední čtvrthodince jsme hru vyrovnali a ve 41. minutě vyrovnali po pěkné akci. Sekanina přesnou přihrávkou přes celé vápno našel Rimského, který trefil “zívající” branku a vyrovnal stav první půle na 1:1,“ řekl vedoucí týmu Desné Petr Kopal.

Druhou půli začali hosté aktivněji, skórovat se jim ale nepodařilo. Největší příležitost měl po rohu opět Rimský, jeho hlavičku gólman ale zlikvidoval. Naopak vedení se opět ujali domácí v 65. minutě střelou Zapadla. Ale už za tři minuty Desná vyrovnala střelou Kubáta do prázdné branky.

Obě mužstva se nadále snažila získat výhru pro sebe, ale brankáři na obou stranách již byli proti a balon za svá záda nepustili.