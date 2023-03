„Prohráli jsme 5:2. Nehráli jsme ale v úplné sestavě. Původně jsme chtěli vyzkoušet takovou, jaká by hrála v prvním mistráku, ale to se nám nepovedlo. Chybělo nám osm hráčů, většinou z důvodu nemoci. V prvním poločase jsme byli pro Harrachov vyrovnaným soupeřem. Ve druhém jsme vystřídali, naše hra trochu začala ztrácet na kvalitě. Jako generálka to nebyl špatný zápas, ale my se teď potřebujeme soustředit na první mistrák, který nás čeká už v sobotu 25. března. Hrajeme proti Lučanům. Hráčů máme dost, s tím není u nás problém. Ale samozřejmě, že chceme úvodní jarní utkání vyhrát. Tak věřím, že se nám uzdraví většina marodů."

Ondřej Votoček, hráč Plavů:

„Na začátek sezóny jsme připravení. Jen nám to teď trochu komplikuje počet nemocných a několik lehčích zranění. V posledních čtrnácti dnech jsme hráli bez asi sedmi hráčů, kteří by do základní sestavy měli v sobotu nastoupit. Šetřili jsme je, aby byli v pořádku na první jarní mistrovské kolo. Nevadí, že jsme s Harrachovem prohráli. Hráli jsme dobře. Ale šetříme síly a hráče do mistráku. Prohráli jsme, ale výsledek pro nás důležitý není. Důležitější je, abychom vyhráli první utkání proti Lučanům. Hrát budeme asi v Desné, rozhodne počasí. Kdyby už nepršelo, mohli bychom asi hrát i u nás. Ale předpověď nic dobrého na víkend nepředpovídá."

Trenér Harrachova Pavel Dolenský:

„Odešli nám dva hráči do Liberce, kde bydlí. Žádnou novou posilu nemáme. Průběžně jsme trénovali, sehráli dva přípravné vítězné zápasy. Těšíme se na první zápas, podle nás s nejtěžším soupeřem ve skupině, a to je Držkov. Naši kluci, kteří už teď nelyžují, se na fotbal těší. Plavy jsme porazili. Byl to těžký a kvalitní soupeř. Mají nového brankáře Žantu, který jim ještě asi tak pět našich gólů vychytal. Ten bude pro Plavy na jaro velký žolík. My jsme s týmem Plavů už hráli na podzim předehrávku, tak si s nimi na jaře už nezahrajeme. Generálka pro nás byla dobrým zápasem před ostrým startem soutěže. Hrát budeme zase na teď našem domovském hřišti v Rokytnici. Tam to máme deset minut autem. Kolem projektu hřiště v Harrachově se zatím nic neděje. A Rokytnice má parádní hříště s kvalitní trávou, o kterou se tam stará stále pečlivě správce, i když se tam už pár let fotbal nehraje. Proti Držkovu budeme hrát ale v Desné, jelikož v Rokytnici je ještě hřiště pod sněhem, hrajeme v neděli od 15 hodin. Chceme vyhrát, ale s Držkovem bereme se zdviženou hlavou i remizu. Navíc je reprezentační pauza, takže si asi rád přijde zahrát i Tomáš Čížek a další držkovští kvalitní hráči."