Josef Just se stal kanonýrem prvního fotbalového víkendu na Jablonecku, když v mistrovském zápase I. B třídy nastřílel soupeři tři góly. Obléká dres Držkova a hattrick udělil brankáři Bozkova. Utkání skončilo vysokou výhrou Držkovských 10:1.

„Jak se mi to podařilo? Soupeř byl hodně slabý. A my máme v týmu dobré hráče. Není to jen o střelci gólu, je důležité, aby vám někdo dobře přihrál. A tři góly jsem dal asi po patnácti letech,“ dodal s úsměvem úspěšný autor branek. Na otázku, zda ho to něco stálo do klubové poklady a jestli náležitě hattrick se spoluhráči oslavil, odpověděl: „Neplatil jsem nic a oslava nebyla. Šel jsem hned domů a po sedmé jsem usnul. Cítil jsem, že mi chyběl pravidelný trénink a lepší fyzička. Ale mám zraněné koleno, tak se musím hlídat.“

První gól vstřelil po centru z půlky, když se balón dostal do vápna a Pepa Just si ho šikovně zpracoval na prsa a gólmana překvapil střelou k tyči. Při druhém, ve vápně, udělal kličku a opět úspěšně mířil opět k tyči. A třetí , po krásném centru, vysekl od zadní tyče přímo do bozkovské svatyně. Hattrick se nepovede v každém zápase. V plánu to Pepa Just neměl. „Nepřemýšlel jsem o tom, když se hraje, tak se hraje. Já většinou spíš na góly přihrávám. Ale jsem za tři góly v prvním zápase rád.“

Mladý fotbalista za svoji kariéru vystřídal různé hráčské posty a jak sám řekl: „Kam mě trenér postavil, tam jsem se snažil alespoň průměrně hrát.“ Ve své fotbalové kariéře už má za sebou nespočet utkání. „Začínal jsem v FK Jablonec, hrál jsem za dorost, pak za chlapy. Byl jsem na hostování ve druhé a třetí lize. A nějaký čas jsem působil taky v Německu. Po návratu jsem hrál za Mšeno. Tehdy tým trénoval můj otec. A tam jsem si také asi před dvěma roky poranil koleno, utrhl jsem si křížový vaz. A od té doby to není dobré a už moc trénovat nemůžu. Doktoři mi říkali, že fotbal je pro kolena nejhorší sport. Tak teď hraju už jen pro svoji zábavu a potěšení.“

Jako každý kluk, který se věnuje fotbalu, přemýšlel i on o profesionální dráze. Bohužel, jeho sny překazil právě úraz. „Pak už jsem věděl, že to na první ligu nebude. Hrál jsem druhou, třetí, divizi, kraj a teď si chodím zakopat za Držkov, který hraje v I. B třídě,“ dodal ke své kariéře Pepa.

Pro Držkov je od ledna letošního roku novou posilou. A jestli bude jeho střelecký koncert pokračovat, tak to bude posila hodně výrazná.

„Máme dobrý tým, o postup se asi prát nebudeme, ale určitě chceme vybojovat to nejlepší místo v tabulce a nechceme být poslední,“ zdůraznil kanonýr víkendu a střelec hattricku.