SK Zásada – TJ SOKOL Kokonín 1:3 (0:1)

Hosté se omezili v 1. poločase pouze na brejky, které však likvidovala obrana domácích a záda jim dobře kryl gólman Línek. Impotence ve vstřelení gólů však domácí dostávala „do kolen“. Pokud by 1. poločas skončil vedením ve prospěch domácích např. 5:1, nikdo by se asi nedivil …

Ale všechno bylo jinak. Z ojedinělého útoku ve 45. minutě se po pravé straně uvolnil kokonínský Michal Winkler, i když byl atakován stoperem domácích, šikovně přehodil vyběhnuvšího brankáře domácích Línka. Míč sice směřoval do brány domácího týmu, ale vypadalo to, jako by zbývalo dost času a místa na jeho zastavení nebo vykopnutí mimo zařízení. To se však nestalo … dobíhající obránce Zásady Tomáš Havrda nártem napálil skákající míč, bohužel mezi 3 tyče do sítě; dal sice gól – „vlastňák“ teda zrovna neslavil.

Do 2. poločasu domácí vlítli na soupeře z Kokonína se vztyčenou hlavou; věděli, že je čeká celých 45 minut na vyrovnání skóre, ale hlavně na potvrzení jejich dobré hry z 1. půle čím jiným – vítězstvím. Opět měli domácí značnou převahu. Ale Kokonín zvýšil vedení již na 0:2. Naštěstí pro domácí hned 2 minuty nato snížil po několikerém prostřelování hostující obrany Šupík. Domácí Zásada chtěla hrát a vyhrát, ale jakoby začaly docházet síly. Ve snaze odvrátit hrozící nebezpečí hlavičkoval obránce Zásady, smolný střelec Tomáš Havrda, avšak v tísni zavěsil již po druhé do vlastní branky.

Hosté zvýšili svůj náskok opět o dvě branky a stav utkání byl 1:3. Domácí se již na další vzepětí nezmohli. Hráči se spíše soustředili na kritiku ve vlastních řadách a směřovanou na rozhodčí, než aby ze sebe vymáčkli zbytek sil a pokusili se s utkáním ještě něco udělat… Hosté z Kokonína si nervózní konec zápasu již pohlídali a soustředěným výkonem, zejména dobře odehraným druhým poločasem si ze Zásady odvezli tři body.

„I když si domácí po zápase v kabině postěžovali na kvalitu rozhodování rozhodčího zejm. hlavního…, byli to však oni sami, kteří si utkání prohráli a to zahozenými šancemi v průběhu prvního poločasu. I na tom se nakonec zásadští hráči po zápase shodli,“ uvedl za domácí mužstvo Vít Lhota. Přístí utkání sehrají domácí Zásadští opět doma, v sobotu 14.9.2019 od 16,30 hodin.

Sestava mužstva SK Zásada z.s.: Línek (G), Samko, Čurda, Růžička, Havrda, Kalous, Milan Kopal ml., Hollmann, Salaba (80. Lhota), Fišer, Šupík

Sestava mužstva TJ SOKOL Kokonín, z.s.: Lhota Mil. (G), Krejčí, Šilhán J., Pala, Štichauer, Bajzik (80. Maixner), Mrklas, Šourek, Winkler, Šilhán M. (C), Penz

Branky mužstva SK Zásada z.s.: Šupík Marek - 60. min.