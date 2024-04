„Zatím jsme trochu nešťastní, protože při rozcvičce se mi zranil Kuba Obršlík. Při rozcvičce si ťukali se spoluhráčem a po pořádné ráně se mu udělala boule na lícní kosti. Raději jsem ho poslal do nemocnice na rentgen, takže to byl takový první nepříjemný moment. Museli jsme ho hned vyřadit ze sestavy. Ale je snad v pořádku, pak už za námi přišel. Museli jsme trochu přestavět sestavu. Během čtvrt hodiny jsem měl zase další dva zraněné hráče, takže to už bylo trochu moc i na mě. Ale samozřejmě musíme si poradit. Takže další dvě střídání ještě do poločasu. Na to, co kluci odehráli vlastně bez stoperů ze základní sestavy, vlastně bez pěti lidí, kteří měli hrát v základu, to bylo dobré. I z béčka jsem povolal dva kluky, Miru Holečka, Sergeje Janíka, takže vlastně oba dva hráči přišli, odehráli celý zápas a za to jim samozřejmě děkuji. Je to ale škoda, měli jsme v prvním poločase určitě na lepší hru. V poločase jsme měli šance, Vedli jsme 1:0, takže už to vypadalo dobře, že to zvládneme, ale, bohužel. Ale určitě jsme spokojení za remízu. Bod bereme určitě jako výzvu. Kluci hráli na jiných postech, takže to bylo úžasné, odmakali to a na umělce bylo to těžké. Na to, v jaké jsme hráli sestavě, to nebylo úplně špatné," uvedl trenér Mšena David Ryšavý.

Zápas měl náboj. Ve druhém poločase měli domácí šance na dva góly, které ale nedali a v závěru utkání je to mrzelo o to víc. Zraněný byl i mšenský brankář Dominik Havrda, ale druhý gólman Pavel Žanta chytal dobře. Teď má trenér k dispozici dva vyrovnané brankáře.

Semily – Mimoň 6:0 (2:0)

„Konečně se nám podařilo vyhrát před domácími fanoušky. Už je to dlouho, kdy se naposled v Semilech po zápase tleskalo. Od začátku jsme si šli pro výhru a přesto, že jsme dali šest gólů, největší zlepšení vidím ve hře na naší polovině hřiště. Bránili jsme zodpovědně a soupeř se nedostával do nebezpečných šancí. Zbytečně jsme nefaulovali, proto nepřišlo ani ohrožení. V rozehrávce jsme až do posledních minut nedělali chyby, které nás už v téhle sezóně několikrát stály body. I hra na středu a vpředu byla oproti minulému týdnu lepší. V prvním poločase jsme sice odmítli nějaké šance, ale nakonec nás to mrzet nemusí, protože v jiných situacích jsme se zachovali mnohem klidněji a důrazněji. Jsem rád, že nám zápas vyšel a doufám, že v Bělé navážeme. Děkuji všem divákům, kteří dorazili kluky podpořit a dnešnímu soupeři přeji hodně štěstí do zbytku sezóny,“ řekl k velikonočnímu zápasu a nadílce bodů trenér Semil Miroslav Hejduk.

I. A třída: Bělá měla s Ruprechticemi smolný den, na Pěnčíně řádil Řeháček

Rozstání – Bělá 1:5 (0:1)

„Nebylo to vůbec snadné. První poločas byl hodně vyrovnaný, byly šance na obou stranách. My jsme jednu naštěstí využili, takže jsme vlastně poločas vyhráli 1:0. Udělali jsme v první půli nějaké chyby. Podržel nás náš brankář, který chytil dva, tři tutové góly. Soupeř dvakrát asi vykopával z čáry. Ale jednu šanci jsme proměnili. Do druhé půle jsme trochu pozměnili rozestavení, trochu jsme se o tom pobavili v poločase a druhá půle už byla tak asi podle mých představ. Už jsme je do ničeho nepustili. Dostali jsme nešťastný gól za stavu 3:0. Ale to už jsme na hřišti fakt jako dominovali. Jsem spokojený, byl to těžký soupeř, máme tři body a dobrý výsledek, takže spokojenost. Teď nás čeká doma derby proti Semilům. Musíme se na ně připravit, taky vyhrály doma, dokonce 6:0. Půjdeme za tím svým, za svou hrou a budeme chtít samozřejmě udělat další tři body. Velikonoční nadílka bodů se povedla, takže jsme byli spokojení.“

Bergmann: Hattrick za sedm minut se hned tak nepodaří

Doubí – Rychnov 3:1 (1:0)

„Měli jsme v plánu něco v Doubí dokázat. Bohužel, Doubí bylo velmi dobře připravené. Na jeden zápas jsme posílili tým o brankáře z dorostu Jablonce. Domácí to brali vážně, potřebovali body. My jsme prostě nehráli dobře a hlavně i zkušení hráči udělali chyby, a to se neodpouští. Takže prohra byla zasloužená. Už by to chtělo výhru. Teď jedeme ještě jednou ven, hrajeme v Mimoni.“