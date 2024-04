Tři góly v dalším zápase I. B třídy východ vstřelil v dresu Desné turnovskému béčku David Hloušek. Jeho tým zvítězil 6:0 a on se stal kanonýrem víkendu. Fotbalových zkušeností má hodně. A přeje si, aby Desná postoupila do vyšší soutěže.

David Hloušek (vlevo), FK Desná | Foto: Dagmar Březinová

Autor hattricku David Hloušek pracuje v Německu a už, jak říká, není tolik času na tréninky a na přípravu. „Pracuji dvanáct hodin manuálně a je těžké se donutit ještě večer něco dělat. Mám jen jeden trénink v týdnu, a to v pátek.“

Jaké byly vstřelené góly?

První gól byl po hezké přihrávce Michala Pfeifera a slabší nohou jsem to umístil k tyči. Druhý gól pak už byl silnější nohou opět k tyči a se štěstím, kdy si gólman sáhl a spadlo to tam. A třetí byl po hezké přihrávce od Martina Kopala. Míč šel ze strany na zadní tyč opět s tečí gólmana.



Jaký byl Turnov B soupeř?

Turnov má taky mladý tým a tempo od začátku bylo velké. Soupeř s námi vydržel běhat do prvního gólu. A pak už jsme hráli víceméně jen my. Turnovu chybí zkušenost, ale věřím, že v budoucnu, pokud spolu budou hrát pohromadě, tak budou mít kvalitu. A pokud jim sestavu doplní občas pár hráčů z áčka, tak určitě budou považováni za těžkého soupeře.



Jaké byly zkušenosti vašeho týmu s Turnovem?

Věděli jsme, že proti Turnovu poslední zápasy pro nás nebyly dobré, protože jsme s nimi vždycky prohráli o dost gólů. Takže jsme měli k utkání samozřejmě respekt, i když před zápasem přišla informace, že mají velkou marodku a chtějí utkání odložit. Ale my jsme nemohli, protože někteří pracují v Německu a někteří na směny, takže bychom se taky nedali dohromady. Klukům jsem říkal, že ten zápas nesmíme podcenit. Od první minuty jsme na ně vlítli a pracovali jsme dobře, vytvářeli jsme si šance.



Turnov má mladý tým, ale Desná taky.

Ano, máme také mladé mužstvo. S mladými spoluhráči se už sehráváme a vypadá, že je to na dobré cestě. Začínají si zvykat na dospělý fotbal.

Jste pravidelným střelcem gólů nebo to byla výjimka a šťastný den?

Právě, že jsem se trochu rozstřílel až v poslední době. Jinak jsem se vždycky trápil, a to i v krajském přeboru, který jsem hráli. Tak se mi kluci v týmu smějou, co se se mnou stalo, že jsem se zrovna tentokrát třikrát trefil.



A kolik vás bude hattrick stát do týmové pokladny?

Mám to za tři stovky.



Jak hodnotíte postavení vašeho týmu?

Chtělo by to už nějaké body nasbírat. A taky by to chtělo, abychom se pak už taky podívali do budoucna, do nějaké vyšší soutěže. Věřím, že na to máme, protože mladí kluci začali fakt dobře pracovat a jsme rádi, že je tam máme. Kdyby s námi nehráli, možná by v Desné už ani fotbal nebyl.



Desná už hrávala vyšší soutěž.

Ano, hrála. Ale to jsem tam ještě já nefiguroval, takže nevím, jaké to bylo. Přišel jsem až do krajského přeboru. My jsme neskončili jako poslední, ale museli jsme soutěž odhlásit, protože jsme sami dobře věděli, že kluci, kteří přijdou z dorostu, na tu soutěž ještě mít nebudou. Tak jsme se po dohodě rozhodli, že přihlásíme B třídu A první rok to bylo trápení. Myslel jsem si, že to půjde lehce, ale opak byl pravdou. Teprve teď to začíná vypadat dobře. Hraje se lépe a myslím si, že bychom mohli i zabojovat o postup nebo alespoň potrápit soupeře.

Jaký je váš fotbalový životopis?

Začal jsem asi v šesti letech hrát v Železném Brodě. Po nějaké době jsem přešel do Jablonce, do mládeže a tam jsem prošel celou mládeží až do B týmu mužů, kde jsem si zahrál třetí ligu. Pak jsem dostal nabídku do Čáslavi, do druhé ligy. Taky jsem hrál i v Rakousku a v Německu Potom jsem se vrátil do Jablonce. Tam se začala hrát juniorská soutěž. Ale už jsem nebyl nejmladší, tak jsem začal koukat po různých klubech v okolí. Zkusil jsem to v Děčíně. Pak jsem přestoupil zpátky do Železného Brodu, kde jsem s fotbalem začínal. Vydržel jsem v Brodě pár let a přešel jsem ke klukům do Desné. A bylo to správné rozhodnutí. Je tady dobrá parta. Jen mladé kluky musíme připravit na dospělý fotbal a určitě se v Desné o fotbalovou budoucnost nebudou muset bát.



Na co rád vzpomínáte z vašeho angažmá v zahraničí?

Na zápasy naší soutěže přišly až dva tisíce lidí, to byl pro mne pěkný zážitek hrát před takovou diváckou kulisou.