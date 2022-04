Potupnou šestku vyfasoval nečekaně Nový Bor, který na půdě Železného Brodu naprosto vyhořel. Na celé čáře. „Nechci klukům sahat do svědomí, ale myslím si, že řada z nich utkání prostě podcenila. Přitom Brod na jaře nemá špatné výsledky. My jsme zklamali ve všech řadách. Své si odehrál maximálně Stromecký. Přizpůsobili jsme se hře soupeře, natropili jsme obrovské množství chyb. Vůbec jsme se nedostali do hry, chybělo nám úplně všechno. Byli jsme tam prostě navíc. Doufám, že to bude pro celý tým ta pověstná facka,“ kroutil hlavou Jan Broschinský starší, kouč Nového Boru.

Skalice, jeden z favoritů na vítězství krajského přeboru, se na jaře zasekl. Za čtyři zápasy nasbíral pouze pět bodů, čelo tabulky mu pomalu uniká. Naposledy tým z Českolipska remizoval 1:1 na půdě Lomnice. „Nevím, co se děje. Ztráta koncentrace, přizpůsobíme se hře soupeře. Lomnice to jenom bouchala dopředu. Nebyl to z naší strany povedený zápas, zase jsme nedávali šance, je to pro nás prostě ztráta. Jeden gól je prostě málo, chyběli nám Kaňkovský s Demkem. Momentálně prostě nejsme v pohodě, tak to je,“ smutně pravil Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Držkov si dal tři vlastní góly. Dvakrát pak skóroval Čížek, asistent FK Jablonec

To domácí Lomnice byla s bodem hodně spokojená. „Výsledek pro nás je hodně dobrý, poslední dvě kola se nám nepovedla, ale vyříkali jsme si pár věcí, udělali si pořádek v kabině a tentokrát to vypadalo tak, jak by mělo, výkon byl bojovný, kvalitní. Věděli jsme, že hrajeme s aspirantem na postup. A na podzim jsme u nich vyhráli, dlouho jsme byli jediní. V první půli byli hosté trochu lepší, všechno jsme ustáli, měli hromadu standardek. My jsme hráli na jednoho útočníka odzadu. Ve druhé půli jsme se ještě víc osmělili. Bod má pro nás cenu tří. Teď nás čekají Hejnice a Desná, to bychom měli zvládnout. Měli jsme i trochu štístka, ale určitě před výkonem kluků musím tentokrát smeknout,“ zdůraznil spokojený Zdeněk Baudyš, asistent trenéra.

Nepovedený zápas má za sebou také Stráž pod Ralskem, která doma nestačila na Višňovou a zaslouženě prohrála 1:4. „Zápas, který se nám vůbec nepovedl. Předvedli jsme v něm opět podprůměrný výkon, který na zkušeného soupeře nestačil. Utkání se lámalo ve druhém poločase, kdy se náš výkon zvedl a my vyrovnali. Jenže po nastřelené ruce Cermana hosté kopali penaltu, navíc byl vyloučen Mitáč. Pak jsme se pokusili o zázrak, ale zkušený soupeř si vedení pohlídal a přidal další dvě branky,“ hodnotil utkání nespokojený Karel Knejzlík, trenér Stráže pod Ralskem.

Výborně si doma vedlo béčko Velkých Hamrů, když porazilo Hejnice 3:0. Trenér Zdeněk Bryscejn: „Trefili jsme šestkrát tyč a nedali penaltu. Fotbalově se mi zápas moc nelíbil. Hejnicím se moc nechtělo, hrály opatrně, nechtěly dostat moc gólů. A my jsme se jim přizpůsobili. Pro mne to byl nudný zápas, chceme na béčku lepší, výraznější výkon.“

Kanonýr víkendu Bílek dal za Pěnčín čtyři góly. A pískal derby s Libercem

S adeptem na postup do vyšší soutěže se utkalo Rovensko. Do Turnova s velkými ambicemi nejelo, proti mladšímu a rychlejšímu týmu se hraje těžko, potvrdil to předseda klubu Marek Náhlovský: „Turnov je aspirant na divizi. Na velkém hřišti se našemu týmu těžko hraje, soupeř je naběhaný, trénuje třikrát týdně. Vlítnul na nás a do páté minuty to po našich chybách bylo 3:0 pro domácí. A bylo po zápase. Padly ještě další góly. Druhý poločas už Turnov neměl o co hrát, zvolnil a dal nám jen jeden gól. My jsme tam s žádnými body nepočítali, ale zase jsme nechtěli dostat takový nářez. Spíš se tedy soustředíme na domácí zápasy, na soupeře, kteří jsou s námi srovnatelní.“

Sedmihorky si z duelu s Frýdlantem připsaly tři body za výhru 0:2. „Nejeli jsme tam v kompletní sestavě, několik hráčů nám chybělo. Herně a střelecky se nám dařilo, vítězství mohlo být i vyšší. Gólů jsme mohli taky dát ještě víc, měli jsme dost šancí. Trochu nám pomohlo vyloučení domácího hráče už v prvním poločase. Ale nevyhráli jsme jen kvůli tomu, hrajeme důsledně v obraně a celkem se nám teď daří. Šli jsme několikrát sami na bránu, ale domácí gólman byl výborný a svůj tým zachránil,“ řekl za hosty Miroslav Kobrle.