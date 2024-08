Kouč pěnčínského áčka Emil Šafář naopak zdůraznil, že chtějí Hamry pořádně potrápit.

„Neberu Pěnčín jako konkurenci, ale jako přátelské mužstvo. Mám stejný názor, jako trenér Vodička. My se především připravujeme na novou sezónu. Pro nás je nejdůležitější dobře začít soutěž a uspět v ní. Ale samozřejmě, že bych chtěl tento zápas vyhrát. Mám Pěnčín rád, protože jsem tam sám působil jako hráč. A mám tam švagra, pana Strnada. Možná oni chtějí víc, ale my to tak nebereme. Ovšem porazit je chceme. Mám tam spoustu kamarádů, své bývalé hráče atd. Pro mě to jsou kluci, které všechny dobře znám a některé jsem trénoval, někteří byli sedm, osm let se mnou. Utkání pro mne proto moc příjemné není. Radši bych s snimi nehrál. Pro mě to jsou všechno kamarádi a v tomhle zápase to půjde stranou. Ale jinak jim držím palce a přeju, ať příští rok jsou taky v divizi. A hlavně jsem rád, že budou mít nový areál. To jim ze srdce přeju," uvedl předseda FK Velké Hamry Josef Hnídek.



A jak to chodí mezi švagry takhle po takovém zápase? Sejdou, proberou utkání, popovídají si o něm nebo zůstane duel bez komentáře?

„Málokdo si možná uvědomí, že my vlastně hrajeme poprvé takhle spolu, protože jak někdo říká, že jsme nejčastější soupeř, tak to není pravda. My jsme proti sobě naposledy hráli před dvanácti lety. Naše A mužstvo nikdy s Pěnčínem nehrálo. My jsme buď byli níž nebo výš. Zatím jsme se takhle nepotkali. Zápasy, které jsme spolu hráli, tak to bylo naše béčko proti pěnčínskému áčku. A teď poprvé to bude konfrontace toho nejlepšího, co mají Hamry a toho nejlepšího, co má Pěnčín," zdůraznil Hnídek.



„Fotbal s panem Hnídkem řešíme denně, resp. si říkáme kde se co děje, od krajských až po republikové soutěže. Myslím si, že si i vzájemně přejeme vítězství, ale v sobotním zápase budeme stát proti sobě a každý z nás si přeje zvítězit. Ale samozřejmě velkým favoritem jsou Velké Hamry, my můžeme jen překvapit, což je pro nás určitá psychická výhoda. Když prohrajeme, tak to nebude překvapení, takže pod tlakem jsou Velké Hamry. A kdybychom je porazili, tak by to byla pro region velká fotbalová bomba. Hamry to prezentují, že je to generálka pro nadcházející divizní sezónu a nepřikládají tomu význam, ale myslím si, že tím jen maskují nervozitu. Naopak, my jsme toto utkání pojali jako utkání podzimu, ale nechtěl bych, aby nás případná prohra uvrhla do nějaké herní nepohody. Trenér Emil Šafář mi slíbil vítězství a já mu věřím. On mě málokdy dokáže zklamat,“ vyjádřil se k derby MOL Cupu prezident FC Pěnčín Jaroslav Strnad.