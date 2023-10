V Sedmihorkách nebyl fotbal moc na koukání. Výsledek byl ale pro domácí pozitivní, hra podle představ trenéra Pavla Šafáře určitě nebyla. V první půli byl jeho tým o něco lepší. Vytvořil si i víc šancí. Ale na ty víc jak stoprocentní byl stav mezi týmy vyrovnaný. I Frýdlant měl jasné příležitosti ke gólům.

„Ve druhé půli jsme soupeře začali přehrávat jak herně, tak fyzicky. Šli jsme do vedení šťastným gólem, když se po divokém odrazu míče trefil Poledne zázračně do prázdné brány, přehodil vyběhnutého gólmana. Na 2:0 dával Matěj Randák, byl to na podzim jeho první gól, i když šancí měl už víc, i v tomto zápase,“ řekl nejlepšímu střelci uplynulé sezóny jeho trenér.

Za stavu 2:0 se zápas už jen dohrával. Randák šel ještě asi dvakrát sám na bránu, ale další gól nepřidal. Výkon domácích příliš úchvatný nebyl. Ale potřebovali už velmi nutně tři body. A ty si na své konto připsali.

„Frýdlant hraje nepříjemný fotbal, takže se proti němu hraje špatně. Naše tři body jsou skvělé. Kdybychom začali proměňovat šance, bylo by to lepší, hráli bychom ve větším klidu. Pořád je nad námi nervozita, že musíme dávat góly,“ řekl k průběhu Šafář.

Soupeř hrozil z dlouhých míčů, rychlých brejků, hrál dobře rychlé protiútoky. Sedmihorky měly loňský podzim klidný, teď je tomu naopak. „Je to o psychice v hlavách hráčů. Loni jsme měli pět šancí v zápase a dali z nich dva góly. Teď máme třeba osm šancí a dáme z nich jen jeden. Například Matěj Randák dal za loňskou sezónu jednadvacet gólů, teď má po osmi zápasech jeden. A třetina soutěže už je odehraná. Jsem rád, že mu to tam dnes už padlo, třeba se tím zase rozstřílí a jeho góly nám budou pomáhat k dalším bodům. Věřím, že se to dneškem protrhne. Ale takový je fotbal. A kdyby Matěj dal gól ze všeho, tak zase nehraje v Sedmihorkách,“ bilancoval kouč Sedmihorek.

Příště jedou do Pěnčína. Nemají co ztratit, jak trenér potvrdil, jedou si tam zahrát dobrý fotbal, který je baví. A v Pěnčíně se dobrý fotbal nabízí.

„Dnešním vítězstvím jsme se odpíchli z toho nejhoršího. Alespoň na Pěnčín pojedeme ve větším klidu. A jestli se Randák dnes rozstřílel, tak to pro nás příští týden dopadne dobře,“ předpovídá kouč.

Košťálov inkasoval až v nastavení. Lomnice nevyužila penaltu

Železný Brod A – Lomnice 4:2 (2:1)

Po dvou měsících Brod konečně vyhrál a získal důležité body. Navázal na výkon druhého poločasu, který mužstvo předvedlo minulý víkend ve Stráži.

„Začali jsme dobře, ve 40. vteřině jsme vedli 1:0. Ale ve třetí minutě bylo vyrovnáno, ovšem v páté už jsme zase vedli. Takže začátek byl opravdu hektický. Pak se hra zklidnila. Měli jsme převahu a dvě obrovské šance na zvýšení skóre v náš prospěch,“ řekl trenér Brodu Milan Mayer.

Konec prvního poločasu odehráli Brodští trochu v útlumu, takže skončil 2:1. Začátek druhé půle ještě zaspali a Lomnici se podařilo vyrovnat na 2:2. Pak přišla důrazná odpověď brodského Marka Šefra. Po pěkné akci předložil míč Kyselovi a ten dal na 3:2. To byl zlomový okamžik, ve kterém se Brod zase dostal do hry a pohody.

Lomnice hrozila standardkami a dlouhými nákopy, na to má šikovné hráče. O osudu utkání ale rozhodl pokutový kop po faulu na Kotlára v 69. minutě, kterým Kysela završil hattrick.

„Hosté měli ještě dvě šance, ale ty jsme přežili. Další naše góly mohli dát ještě střídající hráči. Pro nás už žádný trest nepřišel, takže výsledek 4:2 a tři body bereme všemi deseti. Příště jedeme do Frýdlantu, získané body tam chceme potvrdit,“ zdůraznil kouč Milan Mayer.

„Jsme nespokojení. Nezachytili jsme začátek zápasu, hráli jsme dozadu strašidelně. Několikrát jsem na to hráče upozorňoval, že nám už dvakrát nevyšel začátek zápasu,“ kritizoval výkon svého týmu jeho vedoucí Zdeněk Baudyš:

Lomnice hned v první minutě dostala gól, vyrovnala, ale ve čtvrté dostala další. Třikrát s dobrými soupeři neprohrála. Vypadalo pro ni zpočátku dobře.

„V poločase jsme udělali trojité střídání, to situaci prospělo. Druhý poločas byl dobrý. Ale z penalty jsme dostali čtvrtý gól. Na balónu jsme byli my víc, chyba byla, že jsme nezachytili začátek. V příštím kole máme doma Višňovou, uvidíme, co se bude dít,“ dodal Baudyš.



Chrastava – Košťálov 4:3 (2:1)

„Pro nás byla Chrastava hratelný tým. Měli jsme si bod odvézt. První gól byl pro nás smolný, byl to gól našeho gólmana. Pak jsme vyrovnali, ale na konci prvního poločasu jsme dostali na 2:1,“ popsal výkon hostů trenér Karel Janata.

Ve druhé půli jim ale domácí ještě přidali a Košťálov odjel bez bodů, které by potřeboval jako sůl.

„Měli jsme dnes smůlu. Příště k nám přijede Hrádek, to bude teprve těžké utkání,“ zdůraznil Janata.



Skalice – Pěnčín A 2:5 (2:2)

„Dnešní výhry si vážím. Někteří z hráčů měli dnes jiné povinnosti. Taky se nám v týmu rozjela viróza, díky ní nám vypadli tři lidé, takže ze základu chybělo pět hráčů. K tomu se přidala ještě nějaká malá zranění. Měl jsem z toho trochu obavy,“ okomentoval další vítězství trenér Emil Šafář.

Potvrdil, že se ukázala morálka a síla týmu. Ze zápasu a kluků byl pozitivně naladěný, protože utkání mělo od první minuty oboustranně velice slušnou úroveň. Hrál se férový, důrazný fotbal nahoru dolů. Přispěly k tomu oba týmy.

„Pak jsme se dostali do vedení. A naší chybou, špatnou malou domů, jsme nechali soupeře vyrovnat. Vzápětí jsme se ale zase dostali do vedení. V prvním poločase jsme měli ovšem slabou patnáctiminutovku, kdy se nám nedařilo,“ dodal Šafář.

Soupeř si jednoduchým fotbalem vytvořil několik šancí. Dvě mu ale pěnčínský gólman zlikvidoval. Za stavu 2:2 se Pěnčín trochu se situací pral, ale přežil. Druhý poločas už byl v jeho režii.

„Vrátili jsme se k naší hře, dominovali jsme, byli jsme výrazně lepší. Zápas rozhodl jednoznačně Honza Díl, který dal tři góly a ještě měl dvě nahrávky. Dneska to byl jeho den. Musím ho pochválit,“ dodal kouč.

Pěnčín tentokrát musel sáhnout do záložních řad. Zahrát si přišli i bývalí zkušení ligový hráči David Skuhravý a Matěj Vebr.

„Za výkon a hezké góly chválím všechny hráče. Divákům se muselo utkání líbit. Jedeme dál. Zatím si vedeme dobře, máme jen jednu zbytečnou remízu z Frýdlantu,“ rekapituloval Emil Šafář. Pěnčín má v příštím kole doma Sedmihorky.



Velké Hamry B – Hrádek 0:1 (0:0)

Fanoušci v Hamrech viděli duel prvního s třetím. Hrádek, vedoucí tým soutěže, se ale příliš bojovně neprezentoval. Ale tentokrát při něm stálo víc štěstí než při Hamrovských.

„Prohra byla nespravedlivá, nezasloužili jsme si ji. Herně jsme byli lepší. Na to, že je Hrádek první, tak mě zklamal, vlastně nechtěl hrát fotbal. Byl zalezlý. Ani na jedné straně nebyly žádné vyložené šance, jen nějaké náznaky, ale ty jsme už nedovedli korigovat. Ale bod by byl spravedlivějsí. Pro nás je to trochu kruté, protože celý zápas byl plichtový. Čekal jsem, že si s prvním mančaftem zahrajeme kvalitní fotbal. Tentokrát stálo štěstí na straně Hrádku. Příště jedeme do Stráže pod Ralskem. Dneska je to škoda, ale takový fotbal prostě je.“