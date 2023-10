Tři góly, dvě přihrávky, to je u vás běžné nebo to byla náhoda? Já v životě na náhody nevěřím. Srovnal jsem si po dlouhodobějším zranění zase hlavu a začal jsem fotbalu něco opět obětovat, věřím, že se mi to vrací. Jako v každé práci chci podávat stoprocentní výkon, a tak tomu bylo i teď. Každopádně je to krajský přebor, kdybych tato čísla měl ve vyšší soutěži před pár lety, bylo by to příjemnější.

Počítáte si góly v této sezón nebo vůbec ve vaší fotbalové kariéře?

Těch golu jsem zas tolik nedal, myslím, že jich mám sedm, takže ono není ani moc co počítat. Každopádně pro mě nejsou důležité. Počítám body v tabulce, ty jsou důležité proto, abychom skončili tento rok opět první v tabulce a třeba vyhráli i krajský pohár, který nám na Pěnčíně chybí.

Jaký byl soupeř?

S týmem ze Skalice jsou to vždy náročné a soubojové zápasy. Soupeř měl svoji kvalitu, mají tam pár šikovných kluků a zároveň mých kamarádů, se kterými jsem hrál divizi v České Lípě. K zápasu jsme jak my, tak i soupeř přistoupili férově, nikdo se nezranil a nebyla ve hře žádná zákeřnost. Zápas se mi líbil a věřím, že i fanouškům, kteří dorazili. Klukům do Skalice přeju do dalších zápasů hodně štěstí.

Jak dlouho se věnujete fotbalu?

Fotbalu se věnuji od svých 6 -7 let, kdy mě můj nejlepší taťka vzal na fotbalový nábor u nás ve Stráži nad Nisou. Takže když to počítám, tak je to už nějakých dvacet let.

Proč jste si vybral právě fotbal a ne jiný sport?

Tohle určil můj táta, věděl, že jsem jako malé dítě měl postavu jak lesní skřítek a kdyby mě dal na hokej, který on sám hrál výborně, tak by to nebylo zrovna pro mě.

Co se vám na fotbalu líbí?

Naprosto všechno. Fotbal miluju celým svým srdcem. Je to pro mě nejkrásnější sport na světe, který navíc spojuje lidi po celém světe.

Jaký je, podle vás, český fotbal, třeba ten vrcholový, reprezentační nebo ligový v Jablonci?

To je dost zajímavá otázka. Já upřímně naší ligu nesleduji od dob, co praskla aféra s panem Berbrem. Myslím si, že náš fotbal je více o byznysu než o tom, aby se dělal pro fanoušky. Také mi přijde, že máme hrozně málo mladých hráčů v první lize. Točí se tam stále ta samá jména a mladí fotbalisté, kteří nemají solidního manažera, tak nemají šanci prorazit do první ligy, ač by na to třeba výkonnostně měli. V Jablonci se fotbal dělá dobře, poslední dva roky, se nehraje sice o poháry, ale jinak se hrálo vždy nějak nahoře. Lidi by si měli vážit majitele pana Pelty. Ten kdyby pustil Jablonec, fotbal se tady může zavřít. Dělá to dobře.

Kterého fotbalistu obdivujete, fandíte mu, líbí se vám, jak hraje?

Obdivuji Messiho s Ronaldem, jsou to absolutně dvě největší legendy a jména tohoto sportu. Líbí se mi hra Messiho, všechno u něj vypadá tak jednoduše, ale stejně ho nikdo nedokáže zastavit. Levačku mám už jak on, ale do pravačky Ronalda mám ještě daleko.

Čím to je, že áčko Pěnčína je tak kvalitný tým?

To díku panu Strnadovi a Adamovi Peltovi. Sestavili tady tým z kluků, kteří dříve hráli vyšší soutěže. Druhá věc je ta, že máme skvělou partu, skvělého trenéra. Ono, když se to pak takhle sejde, je daleko jednodušší dělat body a vyhrávat.

Jaký je váš fotbalový cíl? Kdyby přišla nabídka hrát v jiném týmu nebo ve vyšší soutěži, bral byste ji?

Fotbalový cíl jsem měl do nějakých 23 let. To jsem ještě hrál v Příbrami. Momentálně mi je 26 let, jsem po dlouhodobějším zranění. Neříkám, že to je pozdě, spousta hráčů se dostala v tomhle věku ještě nahoru, ale jsem realista. Možná, kdyby mě trénoval trenér Jiří Studený, tak by šance ještě byla. Ale týmy chtějí mladé, prespektivní hráče. Samozřejmě kdyby mi přišla nabídka od Jablonce a trenér Látal chtěl pomoci, tak mi může zavolat a určitě se dohodneme (směje se).

S kým hrajete o víkendu a jaký to bude soupeř?

Čekají nás Sedmihorky, abych řekl pravdu, vůbec netuším, jaký to bude soupeř. Budu s nimi hrát poprvé. Ale určitě to nebude nic lehkého a nebudou nám chtít nechat nic zadarmo. Každý tým se proti nám vyhecuje a chce náš obrat o body. Věřím v hezký fotbal a v to, že dojde hodně fanoušků.