Vítězství domácího A týmu Velkých Hamrů pojistil v závěru divizního utkání Rudolf čtvrtým gólem.

Hamry porazily Horky | Foto: Dagmar Březinová

Z dalšího zápasu divize C si domácí A tým Velkých Hamrů připsal na své konto plný bodový zisk a upevnil tak svoje postavení v tabulce. „Gólem Radzinevičiuse jsme se dostali brzy do vedení. Horky přijely s hodně defenzivní taktikou. A my jsme měli po většinu zápasu na hřišti převahu. V první půli se bránily, asi chtěly do poločasu uhrát nulu a pak se o něco pokusit. Ale my jsme už od čtvrté minuty vedli 1:0,“ popsal začátek utkání asistent trenéra Rudolf Říha.

A další branky na sebe nenechaly dlouho čekat. Fanoušci se mohli radovat ještě dvakrát v prvním poločase, když se ve třicáté sedmé minutě trefil Žitka.