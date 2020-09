V dalším kole I. B třídy se oba týmy sešly v nejsilnějších sestavách, jaké měly k dispozici.

Hned v sedmé minutě ze sporné ofsajdové situace otevřel skóre zápasu hostující Brož. V prvním poločase udávali tempo utkání hosté a domácí držel nad vodou gólman Brožíček.



Albrechtice-Držkov 2:2

Přesto se domácím podařilo vyrovnat důrazným Vlčkem 1:1.



Ve 45. minutě, po spravedlivě odpískané penaltě, měli hosté výhodu pokutového kopu. Kotyzovu střelu Brožíček zneškodnil, ale k údivu všech domácích nechal rozhodčí na popud asistenta penaltu opakovat a na druhý pokus se Kotyza nemýlil 1:2.



Do druhé půle domácí prostřídali tři hráče a na hře to bylo znát. Albrechtice hosty přehrávaly a bylo jen otázkou času, kdy vsítí gól. V 75. minutě měly výhodu pokutového kopu a ten s přehledem proměnil tradiční exekutor Jan Pipek 2:2.

V 87. minutě mohl rozhodnout opět Pipek, ale hlavou mířil pouze do břevna.

Domácí tým je s bodem spokojený.

„Držkov se předvedl jako velice kvalitní tým s řadou velkých individualit a podle mého mínění bude okupovat přední příčky tabulky. Za domácí bych vyzvedl výkon mladého Patrika Vlčka, který vsítil premiérový gól za Albrechtice,“ uvedl za domácí mužstvo Michal Bělohlávek.