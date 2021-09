„Tohle byl z mého pohledu zlomový okamžik utkání. Pokud by padl gól do držkovské brány hned z kraje druhého poločasu, tak bychom určitě body urvali“ myslí si předseda Tělovýchovné jednoty Lučany nad Nisou Oldřich Churý.

Místo toho se Lučany přizpůsobily hře soupeře a ten je, díky individuální kvalitě, přehrával a vytvářel si šance, a to zejména náběhy po stranách hřiště. Průběh první půle silně ovlivnil hodně rychle inkasovaný první gól, když se už v 9. minutě nechal nachytat gólman TJ Lučan a srazil si do brány střelu z velkého úhlu. Fotbalisté Lučan byli poté hodně nervózní, chyběl jim klid na míči a přesnost v rozehrávce.

Sokol Držkov je tým zkušených hráčů a předpokládalo se, že bude lučanského soupeře nejspíše převyšovat jak fotbalovostí, tak taktickou vyspělostí. Toto se potvrzovalo hned od počátku. „Převaze držkovského týmu přispěla i skutečnost, že, podle slov trenéra, nebyli domácí hráči schopní držet se taktického plánu, a to hrát ze zajištěné obrany, zhušťovat střed hřiště, ztěžovat tak soupeři kombinaci a čekat na rychlé protiútoky, řekl trenér domácích Štěpán Sobotík.

Lučany proti čtyřem předcházejícím utkáním, ve kterých naplno bodovaly, podlehly doma Držkovu 1:3. Bylo zřejmé, že lučanské bude čekat nejtěžší utkání a přímý souboj o první místo I.B třídy východ Libereckého kraje s týmem Držkova. Hosté potvrdili svoje kvality a ambice možná i na postup do vyšší soutěže.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.