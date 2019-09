Jiskra Višňova - Jiskra Mšeno Jablonec A 4:1 (2:1)

„Hráli jsme na nekvalitním, malém a úzkém hřišti. Chtěli jsme hrát fotbal, ale domácí spíše ten soubojový, bojovný. Přirovnal bych to ke střetu fotbalistů a válečníků. Nedalo se přihrát. Balón skákal. První dva góly jsme dostali po nákopu za obranu, kdy jsme nezachytili náběh za obranu. Pak jsme nedali penaltu na 1:1,“ informoval k zápasu krajského přeboru na hřišti soupeře hrající manažer FK Jablonec Adam Pelta. Před koncem poločasu ještě ale Jablonečtí upravili stav utkání.

„Soupeř nás tentokrát ubojoval. A sudí nám ještě pro ofsajd neuznal branku na 4:2. O tomto víkendu mělo na podobnou situaci štěstí i béčko FK Jablonec, kterému také rozhodčí neuznal gól ze stejného důvodu jako teď Mšenu,“ okomentoval situaci kolem gólů Adam Pelta.

ZAČÁTEK MŠENU PATŘIL

Domácí tentokrát na soupeře z Jablonce vlítli velmi bojovně. Ti je sice v první půli přehrávali, tlačili, dostávali se do standardních situací a nic nenasvědčovalo tomu, že odjedou se čtyřgólovým nášupem. „My jsme neproměňovali šance. A když proti takovému houževnatému soupeři, jako tentokrát Višňová byla, nedáte hned gól, pak už nemáte šanci na výhru,“ zdůraznil Pelta.

Višňová navíc měla výhodu domácího hřiště, které dobře zná a na jeho velikost je zvyklá. Bude otázka, jak se popere skvalitní hrací plochou, až přijede do jabloneckých Břízek. „Od Višňové dostali čtyřku, my jim pak třeba doma dáme bůro. Pro nás je to tentokrát ztráta, ale musím říct, že domácí vyhráli zaslouženě. Nebyli lepší, ale byli bojovnější. My jsme věděli, co nás čeká. Chtěli jsme na ně vlítnout, ale tentokrát jsme to nezvládli. Ale nefňukáme. Jedeme dál. V sobotu 21. září k nám přijede Železný Brod. Jsme ve fázi, kdy musíme porazit skoro každého,“ zdůraznil Adam.

Sestava: Franc,Karásek, Pešat, Just, Hrnčíř, Brož, Čížek, Pelta, Ráček, Vokáček, Štermberk, Hájek, Džmura, Sluka, Zmeškal, Hartman. Branka: 37. Vokáček. Diváků: 250