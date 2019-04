Úvodní duel s Albrechticermi, který měli Rychnovští na svém hřišti odehrát, byl ještě před dvěma týdny pro nepřízeň počasí odložený. Ale tentokrát se počasí vydařilo a nic nebránilo tomu, aby fotbalová sezóna na rychnovském trávníku vypukla naplno.

CHYBĚLA JIM FYZIČKA

Přijel soupeř z říše vládce hor, Krakonoše. Ale ani jeho kouzla a čáry hostům nepomohly. Harrachovským souboj s Rychnovem nesedl a bylo vidět, že mají problém udržet s ním krok, hlavně postrádali fyzičku.

Fanoušci si užívali sobotního odpoledne, nechybělo po zimě opět kvalitní občerstvení, chutná klobáska a pivo. A hlavně setkání s dalšími fotbalovými fandy. Bylo vidět, že někteří vyrazili do sportovního areálu nejen za kopanou, ale i na kus řeči.

Spokojený s výkonem svého týmu a s výsledkem byl také kouč Miroslav Procházka. „Byl to dneska náš první zápas doma. Proto nechybělo trochu napětí před domácím publikem. Ale utkání se vydařilo. Brzy jsme dali čtyři góly. Soupeř odpadl fyzicky.“

FOTBAL MÁ ZELENOU

Trenér rychnovského mužstva potvrdil, že cíl pro sezónu má mančaft jasný. Postoupit do I.A třídy. Podmínky na to v Rychnově, jak dodal, mají výborné. „Máme podporu města i vedení klubu, výborné zázemí, hezký sportovní areál. A vyšší třída by Rychnovu slušela,“ zdůraznil Miroslav Procházka.

Trenér má své zásady. Chválí hráče, že se zodpovědně scházejí na tréninku i v počtu vyšším jak deset, což bývá málokde. „Jestli tady budu dál pokračovat, chci, abychom postoupili,“ řekl důrazně kouč.

VYRAZIL JE OMRKNOUT

A že to s těmi kvalitními výkony a s postupem myslí vážně, potvrdil slovy: „Příště hrajeme s Jablonečkem. Máme výhodu, že doma začínáme tak brzo a že mám ještě čas jet se odpoledne podívat na jiné fotbaly. Takže dneska se ještě pojedu podívat, jak hraje náš příští soupeř,“ uvedl Miroslav Procházka, který určitě podle svého průzkumu na hřišti příštího soupeře zvolí pro další zápas tu nejlepší variantu. Ještě vyslovil pro příští zápas svoje přání: „Byl bych rád, kdyby se uzdravili marodi. I když dnes hráli kluci ze širšího kádru a vedli si dobře, na kvalitnější soupeře, jako Hamry B nebo Bělá, by nám dnešní výkon nestačil. Ale mančaft máme kvalitní,“ zdůraznil trenér.

Spartak Rychnov - Harrachov 8:1 (4:0)

Sestava Rychnova: Ducháček, Dupač, Petr, Procházka, Janků, Jindra, Maryško, Havlíček, Feri, K. Kubát, F. Kubát, Hrstka, Mastnik, Nedelchev, Pfeifer, Procházka.

Branky: Havlíček, Bergmann, 2x Feri, 2x Janků, 2x Dupač. Diváků: 50.