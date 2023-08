Fotbalisté a celý SK Zásada chystají už 12. ročník koncertu ZasTenRock. Přípravy vrcholí, oblíbená akce se blíží. První kapela rozjede svůj koncert v sobotu 19. srpna v 15 hodin. Zásadský sportovní areál se návštěvníkům otevře ve 14 hodin.

ZasTenRock. Archivní foto z roku 2015. | Foto: Deník/ Jan Žíla

V Zásadě mají hráči napilno. Úspěšně odehráli první mistrovský zápas ve vyšší soutěži. V domácí premiéře I. B třídy východ porazili pěnčínské béčko 3:1. Nepřestávají trénovat před dalším utkáním a v rámci tréninku pilují v těchto dnech fyzičku při přípravě XII. ročníku hudebního festivalu Zas Ten Rock.

Jako všechny sportovní organizace, i Zásadští si musejí na svoji činnost přivydělávat, a to nejen na údržbu sportovního areálu, ale také na vybavení a na péči o mládež. A jednou z možností je právě už tradiční, vyhledávaný rockový festival.

Prezident SK Zásada Miroslav Princ o něm říká: „Je to festival, který stojí za to prožít. Ještě ve čtvrtek se bude v této části našeho sportovního areálu trénovat. A pak se začne měnit na přírodní koncertní sál. Fotbalisté na tréninkovém fotbalovém hřišti připraví dvě velkokapacitní pódia a mobilní obrazovku 5x4 metry. Čekáme návštěvu více jak dva a půl tisíce lidí. Musíme roznést stoly, postavit stany, připravit značení jak ve vesnici, tak v areálu. Hráči a všichni další členové SK musí nastěhovat alko i nealko nápoje, zapojit chlazení, navalit sudy piva, donést bedny s nápoji a prodejními zásobami. Pomáhají jim ještě další členové klubu a také rodinní příslušníci. Všechno musí být nachystané nejdéle v sobotu dopoledne.“

Fotbalisté Zásady si v sobotu odskočí ještě odehrát další mistrák do Lučan. Ten začíná v 17 hodin a někteří z nich se vrátí na festival jako pořadatelská služba. Utkání v Lučanech chtějí vyhrát, aby pak měli i oni důvod se na festivalu radovat.

Ve fotbalovém areálu to není první akce, Zásadští zde pořádají různé další a často si ho pronajímají také ke svatebním nebo rodinným oslavám.

Rockový festival je ale akcí největší. Kolem její organizace „běhá“ přes sedmdesát organizátorů. „Všichni to dělají zadarmo, jen za tričko SK Zásada. Na něm ale máme nápis, který říká všechno: Bez nás to nejde,“ zdůraznil Miroslav Princ. Návštěvníci se tedy mají na co těšit. Bezvadná atmosféra tam vládla všechny předchozí ročníky. Pokaždé se na jevišti představí jiní hudební hosté.

Program:

15:00 Ornament - stage I

15:50 Dangar Six - stage II

16:40 Wanastovi Vjecy revival - stage I

17:40 RockTom - stage II

18:40 Street69 - stage I

19:50 Superhero Killers - stage II

21:00 Divokej Bill revival - stage I

22:10 JAMARON - stage II

23:20 Aleš Brichta - stage I

0:30 Krleš - stage II

Přehlídka výborných kapel umocněná skvělým zázemím, pivem, koktejly a chutným jídlem je odpovědí na otázku: Kam se vydat o víkendu? Vstupné je 390 korun v předprodeji a 490 korun na místě. Do 150 cm a 15 let má mládež vstupné zdarma. Vstupenky je možné zajistit také na webu.

Parkování s dostatečnou kapacitou je zajištěné vedle areálu. Zájemci z okolí mohou využít také autobus, který je sveze do Zásady z několika směrů. Cena jízdného je 40 korun a návštěvníky dopraví až k areálu.

ZasTenRock Zásada 19.8.2023 jízdní řád

15:00 Jablonec – Maršovice – Pěnčín – Zásada

Autobusové nádraží zastávka č. 13

Vrkoslavice – zastávka Dělnický dům

Maršovice – zastávka Obecní úřad

Pěnčín – zastávka Obecní úřad

Zásada

16:00 Jablonec – Lučany – Tanvald – Plavy – Držkov - Zásada

Autobusové nádraží zastávka č. 13

Zastávka Paseky

Lučany Blaník

Smržovka – T.G. Masaryka

Dolní Smržovka

Tanvald AN

Velké Hamry náměstí

Plavy - Železniční stanice

Držkov náměstí

Zásada

17:45 Jablonec – Maršovice – Pěnčín – Zásada

Autobusové nádraží zastávka č. 13

Vrkoslavice – zastávka Dělnický dům

Maršovice – zastávka Obecní úřad

Pěnčín – zastávka Obecní úřad

Zásada

Předseda SK Miroslav Princ: „Když se věc podaří a organizátoři uhradí všechny náklady, zbydou nějaké finance i pro fotbalisty a jejich areál. Ty investujeme do fotbalu, na sekání nebo nakoupíme hnojivo, míče, dresy, co je potřeba a na co nám to stačí. Na akci nemáme žádné externí prodejce langošů, vuřtů atd., všechno si zařizujeme vlastními silami.“