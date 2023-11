Šlágr kola, i když předehrávaného prvního jarního, postavil proti sobě týmy z prvního a druhého místa v tabulce. Druhý Pěnčín přivítal na „umělce“ v Mozartově ulici vedoucí mužstvo soutěže Hrádek nad Nisou. Ten si na utkání o podzimního mistra přivezl plný autobus fanoušků a byli to oni, kdo vytvářel atmosféru a mohl se jako první radovat. To když ve třinácté minutě poslal Hrádek do vedení Chmátal. Hostům prostě úvod zápasu vyšel lépe a po celou první půli si udržovali mírnou převahu.