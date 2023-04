Žibřidická parta zvládla i druhé jarní klání. Po výhře 4:3 nad Pěnčínem porazila v duelu 18. kola Rychnov 4:1, a tak se určitě do pátku bude vyhřívat na výslunní. „Tak jsme první no a co?" odpovídá s úsměvem na otázku, jak se mu líbí tabulka žibřidický trenér Jan Broschinský, jenž ve čtvrtek oslaví 60. narozeniny.

V létě jste postoupili společně z Rozstáním z I. B třídy a nyní vedete i o patro výš…

Pohled na tabulku je hezký, ale teď už vážně… Myslím si, že se až se srovná počet zápasů a Chrastava ta dvě střetnutí dohraje, tak se na na první místo vrátí. A tak to asi má být.

Když jsme u toho… Není tristní, že se odehrály o víkendovém 18. kole jen tři zápasy?

Já už si říkám, jestli má nějaký smysl začít hrát takhle brzy. Každý, kdo nemá umělku, tak hrát prakticky nemůže. Na umělkách se odehraje třeba 90 procent zápasů, navíc většinou za deště, chladného počasí.

A že je na Liberecku v tomto období zima, to opravdu není nic nového…

Přesně, ty klimatické podmínky jsou tady specifické. A já si i říkám, jestli ta soutěž nakonec je regulérní. Výhoda domácího prostředí se ztrácí, hraje se na umělkách v Doubí, Hrádku… My teď hráli s Rychnovem v Břízkách.

Derby se nehrálo, mění se lídr. Fotbal na umělce je jiný sport, říká šéf Hrádku

A už před zápasem jste měl výhrady…Ano, je tam malé hřiště. Naše hra je přitom založená na kombinaci, hrajeme na křídla, tohle nám nesedí.

Ale zápas jste vyhráli 4:1…

Naštěstí to dopadlo tak, že jsme utkání za stavu 3:0 prakticky ukončili v 25. minutě. V prvním poločase jsme byli jasně lepší a ve druhém si to pohlídali. Rychnov sice snížil a nehrál špatně, ale my hned přidali čtvrtý gól a dohrávali to tak, jak se patří.

Posuňte termíny, žádají kluby. Není kam, oponuje sekretář LKFS Zbyněk Poppr

Už v pátek od 14.00 přivítáte Krásnou Studánku, jaké je hřiště v Žibřidicích?U nás je měkké, ale zatím hratelné. Vzhledem k velikonočnímu víkendu jsme zápas přeložili už na pátek a uděláme všechno proto, aby se hrálo.

Krásná Studánka ale naznačila, že může kousat, o body po remíze 4:4 připravila v tabulce třetí Košťálov…

Košťálov vedl 3:1, nechápu, co se stalo, jestli třeba soupeře podcenili. Ale zase, hrálo se na umělce, a tam je možné všechno. Jsem rád, že na Košťálov teď máme pět bodů náskok, ale nesmíme usnout na vavřínech. Pokud chceme něčeho dosáhnout, tak nás čeká ještě hodně kol. Snad zápas se Studánkou zvládneme a hosté mi nepokazí narozeninovou oslavu.