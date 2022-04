Třetí vítězství v sezoně má Lokomotiva Česká Lípa. Poslední tým tabulky si doma vyšlápl na Rynoltice. Výhra 4:1 stále živí naděje na záchranu, které jsou ale v teoretické rovině. „Nechytli jsme tradičně začátek, to byl soupeř lepší, měl hodně šancí a vedl. Zlomový okamžik přišel za stavu 1:1, kdy náš brankář chytil penaltu. Po změně stran jsme byli lepší. Tři body jsou pro nás dobré. Naděje na záchranu žije, ale ten bodový odstup je stále velký. Neupínáme se k tomu, jdeme zápas od zápasu,“ poznamenal Tomáš Fišer, sportovní jednatel České Lípy.

Hned třikrát se zrodila v krajském přeboru výhra 6:0

Na jaře se hrubě nedaří Ruprechticím. Domácí porážka 0:3 od Rychnova byla čtvrtým nezdarem v řadě. Na jaře tak Ruprechtice nemají ani jeden bod. „Naše další utrpení začalo už po deseti vteřinách, kdy šli hosté do vedení. Tápali jsme, hra nám nešla, spíš jsme byli potulní trampové, než závodníci na hřišti. Co s tím? Prostě to urvat, přidat ve všech směrech, protože nám nikdo nepomůže,“ zdůraznil Miloslav Cihlář, tajemník Ruprechtic. „Brzy jsme dali dva góly a zápas udrželi v naši režii. Je to naše první výhra, jsme spokojení. Ve středu nás ale čeká dohrávka s prvním Pěnčínem, to bude těžké utkání,“ přiznal Martin Procházka, trenér vítězného Rychnova.

Alespoň jeden bod na půdě Chrastavy vybojoval Pěnčín (JN) za remízu 1:1. Kouč Miroslav Procházka s výkonem moc spokojený nebyl. „Jeli jsme ve třinácti lidech. Remíza je náš úspěch, vyrovnávali jsme až těsně před koncem. Domácí víc chtěli, hráli s větším elánem a nasazením. Zasloužili by si i větší vítězství. My jsme si nevytvořili mnoho šancí, je to takové jalové. Neproměňovali jsme. Druhá půle byla pro nás lepší. Nějak se nemůžeme rozjet, stále se mění sestava. Potřebovali bychom zabrat, být kompletnější. Dnes nám chyběl Štemberk a bylo to znát. Vepředu jsme neukázali nic. Snad až se uzdraví Vrabec a Štemberk, tak to bude už konečně lepší,“ doufá.

Držkov si dal tři vlastní góly. Dvakrát pak skóroval Čížek, asistent FK Jablonec

Bělá hrála doma s Košťálovem – Libštátem, ale v domácím prostředí se víc dařilo hostům, kteří vyhráli 4:1. „Tři góly dával za hosty nám dal Holovič, jeden Houžvička. Košťálov je někde jinde, herně je na tom líp, měl víc ze hry. První gól jsme inkasovali po chybě gólmana, druhý po chybě obrany. Druhý poločas byl vyrovnanější, diváci viděli další góly. Přišlo čtyři sta fanoušků, je to vyhlášené derby a lidi na to chodí. Nám přes zimu skončili tři nejlepší kluci a ti chybí. Máme jeden bod, jsme zachráněni, ale díky podzimu. Musíme to už nějak dohrát, věřím, že ještě někde nějaké body vyhrajeme,“ pravil Tomáš Poličanský, domácí funkcionář.