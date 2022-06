Jablonec nad Jizerou – Harrachov 1:1 (0:1)

Vedoucí týmů hostů Hubert Rieger: „My jsme posbírali, co bylo, protože nám chybělo asi sedm kluků. Možná to bylo i tím, že jsme se se soupeřem domluvili, že místo plánované neděle budeme hrát už v sobotu. Debutoval v našem týmu dokonce patnáctiletý Martin Slavík a byl velmi šikovný. Dokonce mohl dát i vítězný gól. Šance byly na obou stranách, vedli jsme v prvním poločase 1:0. Pak se nám ale ještě dva hráči zranili. A domácí nám dali gól až v 89. minutě. A zápas skončil.“

Plavy – Držkov 0:2 (0:1)

Ani domácí Plavy nepřekřížily cestu Držkovu a ten skončil sezónu bez jediné porážky. Hrající trenér hostů Evžen Dvořák: „Fotbal to byl dobrý až asi do 65. minuty, do vyloučení. Dali jsme gól z penalty v první půli po faulu na mladého Pepu Justa. Rozhodčí chválím, pískali dobře, až na trochu spornou červenou kartu v 65. minutě, která ubrala na kráse předváděného fotbalu. Začali jsme pak víc bránit. Plavy mají dobrý mančaft a my jsme taky přijeli v dobré sestavě.“

Za domácí Ondra Votoček: „Na obou týmech bylo vidět, že je to už poslední utkání a že o nic nejde. Soupeř postoupit výš nechce a navíc má v tabulce pořádný bodový náskok. A my se do vyšší soutěže taky úplně nehrneme. Fotbal byl zajímavý, soupeř kvalitní. Pro tuto soutěž má Držkov výborné hráče. My jsme hráli taky dobře, ale bylo to utkání s málo šancemi. První poločas byli lepší, my jsme běhali, ale moc jsme s míčem nehráli. Ve druhém jsme je lehce zatlačili. Za mne to byl tak trochu nudný zápas. Je to sice tradiční derby, ale tentokrát to nebylo nijak vyhrocené.“

Albrechtice/Jiřetín – Jiskra Mšeno A 2:2 (1:0)

Trenér hostů David Ryšavý: „Do dvacáté minuty jsme měli tři gólové šance, ale neproměnili jsme je. To je poslední dobou naše slabost. Pak jsme dostali, vyrovnali a dokonce dali i na 2:1. V 88. byla zbytečná penalta od našeho hráče. Náš gólman míč sice vyrazil, ovšem na soupeřova hráče a ten se trefil přímo do brány. Remíza byla zasloužená pro oba týmy. Mrzí mě zranění Nykrýna ve 20. minutě. Pro nás to byl klíčový hráč.“

Smržovka – Studenec 0:3 (0:3)

Jiří Macek, vedoucí domácího mužstva: „Jasný výsledek, hosté si přijeli pro body a postup do I. A třídy a taky si všechno odvezli. Přijeli v nadupané sestavě, i my jsme měli dobrou sestavu, ale oni byli fotbalovější. Nám chybělo snad všechno, nedostali jsme se ani jednou na branku. Studenec mohl dát pět, šest gólů. Neměl s tím problém. V některých momentech nás podržel gólman.“

Lučany – Jenišovice 2:1 (1:0)

Za domácí Oldřich Churý: „Bylo to pohledné utkání z obou stran s pěknými akcemi, oba mančafty hrály pěkně. O trochu víc šancí jsme si vytvořili my a dokázali jsme je využít. Vítězství jsme si zasloužili. Poslední zápas se nám vydařil.“

Za hosty hrající trenér Leoš Bernat: „Výjimečně jsme zase prohráli, je to pořád stejné, zase jsme se nesešli. Nakonec jsme dohromady jedenáct lidí ale dali. Prohrávali jsme 2:0, v prvním poločase byli domácí lepší. Když jsme snížili na 2:1, tak jsme sice zatlačili, ale už jsme nedokázali vyrovnat. Potřebovali bychom dva tři nové hráče.“