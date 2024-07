"Jaro bylo jiné. Nebyli jsme v optimální sestavě. Nakonec jsme skončili na sedmém místě. Myslím si, že nejhorší bylo trénování. Ke konci sezóny to už bylo slabší, klukům už se moc nechtělo, asi byli unavení, protože chodili za béčko. Je pravda, že jsem je taky střídal, hodně točil, takže možná i tím. Nakonec jsme si to zhodnotili jako nováček. Jako docela úspěch, samozřejmě po podzimu. Určitě by mohl být ale výsledek lepší, i když sedmé místo pro nováčka, tak špatné není. Našim nejlepším střelcem byl Kuba Obršlík. Dal devatenáct gólů a byl třetí nejlepší střelec soutěže. To si myslím, že je taky. Střelec Michael Nykrín dal šest gólů, Vojta Krámský pět a Honza Pavelka čtyři góly,“ hodnotil trenér áčka Mšena David Ryšavý.

Zkušený kouč trénuje zároveň také B tým, který bojuje v okresním přeboru Jablonecka. Tam byla situace o hodně lepší.

"Béčko skončilo na druhém místě. To jsme si na začátku soutěže řekli, ale že se nám to povede, to jsme ani nečekali. Takže samozřejmě musím tým pochválit. Máme v B týmu také druhého nejlepšího střelce soutěže, Ondru Pokorného, autora 23 gólů. I ostatní ale střílí výborně, třeba Slobodaniuk nebo Adrian Nagy, kteří dali 17 a 15 gólů a taky Dominik Havrda, vlastně brankář našeho áčka, který hrál za béčko a vstřelil deset gólů! To si myslím, že to je úctyhodný počet na brankáře, když dal góly v posledních asi šesti zápasech! Máme po soutěži, ale musíme zůstat nohama na zemi. Patnáctého července by mohla začít příprava, zase se do toho se položíme," plánuje trenér Ryšavý.