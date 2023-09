za domácí trenér Jaroslav Pekelský:

„Jednoduché to nebylo, soupeř si přivezl čtyři hráče z Harrachova, jak to pravidla umožňují. Chtěli s námi hrát fotbal, díky těm posilám si asi věřili, dopředu nebyli špatní, vytvořili si také nějaké gólové šance. Nešlo jim to v zakončení, co mohli, to zazdili. A my jsme produktivní byli. V prvním poločase jsme si vytvořili čtyři, pět šancí, z nich jsme dali tři góly a od toho se to odvíjelo. V prvním poločase jsme soupeře herně přehráli. Druhý už z naší strany nebyl tak dobrý, spíš až zbytečně nervózní, rozháraný, nehezký na koukání. Po poločase 3:0 bylo rozhodnuto, z toho asi taky vyústily dvě červené karty. Oba týmy si ještě nějaké šance vytvořily, ale už je nevyužily. Výsledek to byl zasloužený. Navíc my jsme ještě chvíli před začátkem zápasu nevěděli, jestli dáme dohromady jedenáct lidí, kdežto Jabloneček přijel, díky posilám z Harrachova s pěti nebo šesti hráči na lavičce. V dalším kole jedeme na Pěnčín. Doufejme, že se sejdeme zase v dobré sestavě, jako jsme se scházeli předtím. Chybělo nám dnes šest, sedm hráčů, uhráli jsme skvělý výsledek.“

za hosty trenér Robert Chlup:

„Půjčili jsme si v posledním možném termínu čtyři hráče z Harrachova. Jeden náš hráč nám v základní sestavě chyběl tak jsme místo něho dali mladého. Ale to nebylo ono. Za čtyři minuty jsme dostali tři góly a bylo po všem. Šance jsme měli také, ale nedokázali jsme je dovést až do gólu. Řekl bych, že utkání bylo vyrovnané. Bylo znát, že jsme měli harrachovské posily. Ty do toho umí kopnout a naši mladí vedle nich začali hrát. A hned to vypadalo jako fotbal. My jsme dali tyč, břevno, soupeř tři góly, takže vyrovný zápas. A k tomu na každé straně červená karta. Já bych nedal ani jednu, za takový zákrok se červená nedává. To jsme se shodli i se soupeřem. Stačila by žlutá. O víkendu nás čeká podkrkonošské derby. A to hrajeme proti Harrachovu, který nám dnes pomohl. Jsme kamarádi, půjčujeme si hráče a teď proti sobě nastoupíme jako soupeři. A navíc toto utkání mi máme mezi s sebou jako zápas o putovní pohár, o klíč Krkonoš a titul Král Krkonoš. Teď zatím vlastníme my, takže uvidíme, jak to o víkendu dopadne.“