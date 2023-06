Fotbalový turnaj s tradicí už sedmatřiceti let se opět konal ve sportovním areálu Lomnice nad Popelkou. Dvoudenní klání přivítalo o minulém víkendu dvacet týmů mládežnických přípravek nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. A mezi těmi všemi byli, po závěrečném rozhodujícím duelu, nejlepší hráči jablonecké Fotbalové akademie.

Přípravky FA vítězové mezinárodního turnaje | Video: Josef Březina

„Zbývá poslední zápas do konce turnaje a myslím, že můžeme říct, že všechno proběhlo v pořádku," řekl těsně před koncem turnaje předseda FC Lomnice nad Popelkou a hlavní organizátor Zdeněk Baudyš. Ten byl sice od první minuty až do poslední chvíle plný obav, aby se všechno vydařilo, ale strach měl úplně zbytečně. Účastníci dobře vědí, proč se do Lomnice opakovaně na tento turnaj vracejí.

Pořadatelům totiž vyšlo úplně všechno, včetně počasí, takže víc už si nemohli přát. Po dva dny se na hrací ploše střídal jeden zápas za druhým. V neděli kolem 14 hodiny už začínalo být jasno, kdo se probojuje až do finálové dvojice a kdo si odnese nádherný pohár, medaile, diplomy a dárky.

Do rozhodujícího souboje nastoupili hráči FK Jablonec a polského družstva Kochlic.

A byl to souboj do poslední minuty, jaký by jim mohl závidět nejeden prvoligový mančaft. Početné skupiny fanoušků byly slyšet široko daleko. Borci na hřišti bojovali do posledního dechu. A když s posledním hvizdem rozhodčího byl stav nerozhodný, zbyla jim ještě fůra sil na rozhodující pokutové kopy.

A to tedy byly nervy. Gólmani odráželi jednu střelu za druhou a dlouho byl stav nerozhodný i na penalty. Až jednu z ran nasměroval jablonecký hráč tak, že si s ní polský gólman nedokázal poradit. A je potřeba říct, že výkony obou brankářů byly na mládežnický fotbal přímo excelentní.

Když padl rozhodující gól, jablonecký tým se vrhl na hřiště a velebil autora branky. Radost byla úžasná, počínaje tou hráčskou až po trenérskou. Trenéři jabloneckých vítězů se mohli právem chlubit a radovat se z vítězství. Jejich svěřenci určitě barvám Fotbalové akademie Jablonec ostudu neudělali. Naopak. A nádherný pohár putoval na jabloneckou Střelnici.

Zdroj: Josef Březina

„Jsem tady s týmem mladších a starších přípravek Fotbalové akademie Jablonec poprvé, protože jsem trénoval v Mladé Boleslavi. Turnaj se mi moc líbil, já jsem turnajový typ. Kluci si oba dny fantasticky užili. A třešnička na dortu pro ně bylo celkové vítězství, pohár, první místo v soutěži. Byly to nervy, vždycky jsem s klukama dalším hráčem na hřišti. Je potřeba to ale brát s rezervou, vědět, kdy je potřeba na ně trochu křiknout a kdy ne. Už se mi ale i stalo, že jsem neudržel nervy na uzdě a byl jsem v hřišti," řekl trenér Martin Potůček, který se spolu s Richardem Křemenem a hlavním trenérem Jiřím Maškem přípravce věnují už tři čtvrtě roku třikrát v týdnu. A o víkendu jezdí na zápasy. O chod kolektivu mládežníků se stará vedoucí týmu Lukáš Stránský.

Tři nejlepší týmy:

1. FK Jablonec

2. Iskra Kochlice (Polsko)

3. Bohemians Praha