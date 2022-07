Od šestého srpna bude bojovat o body v krajském přeboru Libereckého kraje.Trenér Emil Šafář: „ Od předchozího přípravného utkání už byly zase vidět další změny, v tom, na čem jsme pracovali. Dva góly padly po akcích, které jsme cvičili. Možná mohl být výsledek výraznější, když bychom byli více trpěliví. Ale určitě tým předvedl pozitivní výkon. Těžké utkání to bylo kvůli počasí, zpočátku dusno a pak velké teplo, bylo „jako v prádelně“. Pro kluky náročné, ale s pozitivním výsledkem, vyhráli jsme 3:0. Na míči jsme byli lepší, ještě bychom měli být hladovější po gólu. Zápas splnil to, co jsme od něj čekali.“