Po celý první poločas se Čertice nemohly dostat do obvyklé herní pohody. Na jejich kopačkách chyběly klid, přesnost i odvaha jít do finální koncovky. Nehrály nijak špatně, jen to prostě herně nebylo ono. Protivnice ze strašnického Unionu působily uvolněněji, hrály klidněji a o poznání více bojovaly. Hrál se vyrovnaný fotbal bez větších šancí na obou stranách.

Až ve 27. minutě z ničeho nic jako blesk z čistého nebe hostující fotbalistky gólově udeřily, když využily prvního většího zaváhání domácí obrany. Zbytečnou ztrátu míče stoperky Čertic a následnou nepohotovost vesměs celé jejich obrany potrestala úvodní brankou duelu Petra Zýková – 0:1. Domácí fotbalistky po nečekaně inkasovaném gólu upadly do křeče a do konce poločasu se jim už nepodařila žádná povedená akce, která by je opět nastartovala.

Přestávka Čerticím očividně pomohla. Do druhé půle vstoupily na hřiště jako polité živou vodou, zpřesnily rozehrávku, zrychlily pohyb a přidaly i na potřebném nasazení. S neúnavně povzbuzujícími diváky v zádech předváděly mnohem živější a pohlednější výkon. Šance se na jejich straně množily, branka střežená hostující gólmankou Lucií Adamcovou však jakoby pro ně byla zakletá.

Trnité vysvobození přišlo po dvanácti odehraných minutách druhého poločasu. Závar v pokutovém území hostujících fotbalistek zakončila střelou zpoza vápna Franziska Pradella, obrana Unionu tento projektil ještě zblokovala, ale k odraženému míči se důrazně prodrala Tereza Bartošová a doslova ho dotlačila za brankovou čáru – 1:1. A Čerticím rázem narostla křídla. Do veliké šance se prokličkovala Michaela Žižková, ale ani přes několik po sobě jdoucích zakončení své příležitosti do gólu nepřetavila, několik dalších střeleckých pokusů domácích hráček zlikvidovala dobře chytající gólmanka Adamcová. Po pěti minutách však už ani ona nestačila na překvapivě rozehraný signál z rohového kopu a TJ Čert Fénix šel po velkém obratu do vedení.

Zmíněný roh zahrávaly Čertice po vyražené dalekonosné střele Márie Eder Hroncové. Exekuce se ujala Michaela Žižková, míč rozehrála mimo vápno na nabíhající obránkyni Veroniku Runčíkovou, která přesným pasem našla uvnitř pokutového území zády k bráně se uvolňující Kristýnu Janečkovou a domácí záložnice se z otočky nádhernou střelou přesně trefila k zadní tyči v té chvíli již absolutně bezmocné brankářky FK Union Strašnice – 2:1.

Do konce zápasu chybělo ještě hodně času, ale vedoucím gólem nabuzený tým domácích již plně kontroloval hru a vytvářel si další šance, kterými mohl definitivně rozhodnout. Ještě jednou před koncem duelu Čerticím zatrnulo při přímém kopu hostí z nebezpečné vzdálenosti, ale jejich obrana tento pokus zvládla zblokovat a naopak rychlým protiútokem děvčata Fénixu poškádlila defenzivu Unionu. Pojišťující branka z toho však nepadla a tak se v Židněvsi po obratu ve druhé půli zrodilo vydřené vítězství domácího souboru 2:1.

Sestava Čertic: Lindrová (Hanušová) – Runčíková V., Eder Hroncová, Tvarohová, Třísková, Žižková, Runčíková M., Vrbová, Janečková, Pradella, Schmidtová, Fabianová, Bartošová, Klabanová, Jindrová