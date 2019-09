FK Zbuzany – FK Jablonec B 1:0 (0:0)

„Jeli jsme tentokrát na horkou půdu soupeře. A ten navíc nenatáčel záznam z utkání, takže nebylo možné se přesvědčit, jak to bylo. Za nepořízený bude platit pokutu. To byla jeho chyba,“ uvedl k situaci manažer FK Jablonec Adam Pelta.

HOSTÉ MĚLI ŠANCÍ DOST

Zbuzany se po třiceti minutách už dostaly do hry. Nastoupily se zkušeným mužstvem. „Za nás nastoupili mladí hráči včetně dvou nových. Například další posila přišla ze Slavie, Macháček, ročník 1999. Chtěli jsme po nich rychlé sprinty, napadání. A docela nám to šlo,“ uvedl Pelta junior.

Do druhé půle ale Jablonečtí vstoupili hůř. Domácí naopak začali vyhrávat souboje. „Po dlouhém nákopu jsme prohráli hlavu a Lička dal na 1:0. Pak jsme zase nastoupili, měli jsme i nějaké šance. Posledních deset minut jsme je enormně tlačili, ale nepodařilo se nám žádnou šanci využít. O prohře rozhodly individuálních chyby. Z jedné takové jsme dostali gól. Utkání by ale slušela remíza. Máme takové mužstvo, že jsme mohli z těch šancí dát gólů víc. Za výkon bych chtěl kluky pochválit,“ zdůraznil Adam Pelta.

CHYBĚLO ZAKONČENÍ

Asistent trenéra Jaroslava Vodičky Tomáš Čížek k utkání řekl: „Začali jsme dobře. My jsme dominovali rychlostí, Zbuzany měly zkušené hráče. Ve druhém poločase jsme se ale přizpůsobili hře soupeře. A dostali jsme gól. Trochu to naše kluky položilo a chvíli to trvalo, než se z toho oklepali. V závěru jsme zatlačili, ale jiný gól už, bohužel, nepadl. Šance jsme určitě měli. Chybělo nám lepší zakončení, lepší předfinální a finální fáze. Kluci makali, výkon určitě špatný nepodali. Byla to jen otázka, jestli dáme gól. Nastoupili také dva noví, Macháček a Petrovič.

Sestava: Richter, Koblížek, Rozkovec, Velich, Dočekal, Breda, Petrovič, Daníček, Macháček, Helm, Skuhravý, Vajner, Munzar, Buchlovský, Kinčl, Haitl, Peřina, Pour. Diváků: 175. ŽK: hy