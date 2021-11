Druhý Rychnov vybojoval třicet čtyři bodů a třetí, Krásná Studánka, získala bodů dvacet sedm.I v posledním kole Pěnčín svého soupeře pokořil.

FK Košťálov-Libštát – FC Pěnčín 2:5

Trenér hostů Miroslav Procházka: „Na začátku jsme jedna nula prohrávali. Hřiště bylo podmáčené, nahrávalo to spíše domácím. Za chvíli jsme se s takovým povrchem srovnali, stav jsme otočili. První půli jsme měli pod kontrolou. Za stavu pět jedna, kolem šedesáté minuty, jsem střídal. Domácí se ale rozehráli a dali na pět dva. Měli i další šance. A nebýt vynikajícího výkonu našeho brankáře France, tak možná bůh ví, jak by to dopadlo. Chytil minimálně tři jisté branky. Ještě z toho mohlo být drama. Od začátku jsme trochu sestavou točili, posunuli jsme Vrabce do zálohy. To se nám ale trochu vymstilo. Nakonec to dopadlo pro nás dobře. Ale kdyby domácí svoje šance proměnili, mohla to být i remíza. Celý týden jsem kluky upozorňoval, že poslední zápas může být ten nejtěžší.“

Spartak Rychnov – TJ Sokol Doubí 4:0

Druhý tým v tabulce si před domácími fanoušky také vítězství a tři body vzít nenechal. Potvrdil to hrající trenér Martin Procházka: „Jsme rádi, že jsme vyhráli a zakončili jsme tento půl rok vítězstvím. Byli jsme rádi, že jsme zapojili i hráče z lavičky. Dopadlo to tak, jak jsme si představovali. Teď si dáme asi čtrnáctidenní pauzu, pak se začneme alespoň jednou týdně scházet. Po novém roce začneme zimní přípravu. Máme výhodu, že vedle hřiště máme umělou trávu s osvětlením, takže, pokud nebude mínus deset a dva metry sněhu, budeme spíš než halu využívat tu umělku. Hala přece jen není na nohy to nejlepší. Radši budeme venku.“

Semily – Tatran Bílý Kostel nad Nisou 2:4 (1:3)

Hosté vykročili za pátou výhrou v sezoně už v prvním poločase, kdy dokázali třikrát skórovat. Naděje domácích po kontaktním gólu ve druhé půle měla jepičí život. „Podařilo nám zachytávat jejich brejk, my naopak dokázali skórovat,“ řekl k šesti gólovému zápasu předseda Tatranu Roman Janáček.Bílý Kostel je po podzimu s patnácti body jedenáctý. Nakolik je tedy tříbodová tečka vzpruhou? „Nevím, do jaké míry můžeme být klidnější, ale každopádně spokojení nejsme. Musíme zapracovat na příchodu dvou tří posil a zaměřit se na nadcházející zimní přípravu,“ dodal Janáček.

Mimoň – Krásná Studánka 2:2 (1:1)

Třetí po podzimu je zástupce Liberecka, tedy Krásná Studánka. Ta v derniéře uhrála bod v Mimoňi, když na konečných 2:2 srovnával šest minut před koncem Jan Hloušek. „První poločas patřil domácím, kteří hráli velmi dobře a ve hře o body nás udržel jen velmi dobrý Jirák v naší brance. Ve druhé půli se náš výkon zvedl a a utkání se lámalo po hodině hry, kdy v superšanci trefil Suchomel hlavou jen tyč a následnou dorážku poslla Hloušek vysoko nad bránu. Nedáš dostaneš platilo i tentokrát a vzápětí jsme inkasovali ze standardní situace. V závěru se nám podařilo vyrovnat a získaný bod musíme brát. Podzim končíme na třetím místě a můžeme být spokojení,“ uvedl trenér Krásné Studánky Milan Bláha.„Podali jsme dobrý výkon, podle mě to byla zasloužená remíza. Dvakrát jsme vedli, ale dvakrát jsme nechali soupeře po našich chybách vyrovnat. Každopádně jsme rádi za to, jakým fotbalem jsme se rozloučili s domácími fanoušky. Teď už se budeme soustředit na zimní přípravu,“ zdůraznil Zdeněk Pekař, fotbalista Mimoně.