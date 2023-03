Rozjeté Mšeno válcuje v přípravě soupeře. Čarostřelec Obršlík dal čtyři góly

Další přátelský zápas naplánoval trenér Ryšavý také proti Viktorii Vestec, která hraje špičku pražské A třídy. „Vyhráli jsme 4:2 a to nás hodně potěšilo, protože v týmu soupeře nastoupili i bývalí ligoví hráči. Bylo to perfektní utkání. Volali nám, že si s námi chtějí zahrát. A pro nás to byl zatím nejlepší soupeř v přípravě. Má ambice postoupit do divize. Přijeli vynikající hráči. Ale vyrovnali jsme se jim. Výsledek odpovídal našemu výkonu. Trénujeme hodně, trochu už byla na našich klukách vidět únava, tak zvolníme. Možná si o víkendu zahrajeme proti Držkovu. Pokud dají mančaft dohromady, potvrdí mi zápas trenér Dvořák. Bylo by super si s nimi ještě zahrát. My makáme dál, zatím nám to střílí. Nejdůležitější ale bude, aby nám to vydrželo do soutěže,“ přeje si kouč Mšena.To má v plánu ještě další přípravný duel. Jedenáctého března v 15 hodin nastoupí doma proti soupeři z Pěčic.