„Z třiceti devíti možných máme jen jedenáct bodů. Nezískali jsme ani třetinu. Našich jedenáct znamenají spíš klid k přezimování, nic víc. Propadli jsme se spíš fotbalově, některé naše výkony byly poloviční a zklamaly mě. Začátky zápasů jsme často propásli, zaspali jsme úvod utkání a nevyužívali jsme dostatečně šance, které jsme si vytvořili. A to nás připravilo o vyšší bodový zisk. Náš kádr se průběžně tvořil, až posledních pět, šest kol jsme hráli v téměř stabilní sestavě. Je to mladý tým, je potřeba, aby spolu co nejvíce hrál a tím se zlepšoval. Musí se naučit hrát hodně týmově. Uvidíme, jestli a jaké budou změny. Po zimní sezóně se bude připravovat dál společně áčko i béčko. Jsem ale optimista, věřím, že se nám bude na jaře dařit. V rámci zimní přípravy budeme hrát i pohár Libereckého kraje, ve kterém se setkáme s kvalitními soupeři. Musíme v sobě ale mít větší touhu po vítězství, větší bojovnost a chuť se poprat o body,“ zhodnotil podzim trenér áčka Milan Mayer.

Jen o jednu příčku níž zakončil podzim B tým pod vedením trenéra Oldřicha Aubrechta v I. B třídě východ. Vybojoval ve třinácti zápasech jedenáct bodů, stejně jako A mužstvo v krajském přeboru.

„Překvapila mě úroveň I. B třídy, je to krajská soutěž a kvalita soupeřů je samozřejmě vyšší, než v okresním přeboru. Úroveň fotbalu je lepší. My doplácíme na to, že nemáme hráče. Snad někoho získáme, abychom to nemuseli takhle lepit dohromady před utkáním. Jsme B mužstvo, každý zápas hrajeme v jiné sestavě. Je to pro nás těžké. A navíc platíme v soutěži nováčkovskou daň, neproměňujeme šance. Máme mladé kluky, kteří hrají poprvé chlapský fotbal, je to pro ně něco nového. A to je také znát. Ale věřím, že na jaře už to bude lepší. Čeká nás na jaře osm zápasů doma. Nemám ale určitě strach z toho, že by nám hrozil sestup,“ vyhodnotil podzim trenér Aubrecht.

Pro něj byl podzim v trenérské pozici premiérou. „Také se pořád učím, byly asi věci, které dobré z mé strany nebyly. Ale i tady věřím, že se to zlepší. Musel jsem svoji hráčskou kariéru ukončit před dvěma roky kvůli zdravotním problémům. A teď, jako trenér, jsem si uvědomil, že je to úplně něco jiného než hráč na hřišti. To jsem přišel, odehrál zápas, hotovo. Ale trenér má zodpovědnost za celý tým, jsou to daleko větší nervy.“

Dodal ještě, že největší radost na podzim měl hned v prvním utkání, těšil jsem se na ně, byl jsem nervózní, vyhráli jsme 2:0. Tak to jsem měl opravdu velkou radost. Největší nervy a nejhorší zážitek jsem měl v zápase s Desnou. Prohráli jsme 7:0, takže pro mne strašné. Dokonce jsem po něm uvažoval, jestli to má pro mne, jako trenéra cenu. Ale to mě přešlo. Byly i hezké momenty. Někteří hráči se na podzim průběžně zlepšovali, hra se zkvalitňovala a pomohli jsme někdy i áčku.“

Přípravu začne A i B tým v polovině ledna, trénovat budou společně. Jednou týdně si ale chodí hráči zahrát fotbálek i v době zimní pauzy.