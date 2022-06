Trenér domácích Milan Mayer: „Výsledek je pro nás krutý. Dělá nám problém dát gól z jakékoli vyložené šance. Měli jsme sedm vyložených šancí a žádný gól. Hosté nás potrestal hned svojí druhou šancí a už jsme prohrávali o gól. Vzápětí jsme dostali na 0:2 a už jsme se z toho nedostali, kluci už pak neměli morální sílu na změnu. Nervozitu jsme měli na kopačkách i v hlavách, byla to degradace našeho druhého zápasu. Těžko se mi to hodnotí. Kdybychom proměňovali, mohlo to být za čtvrt hodiny, díky našim šancím, tři nula. Nedá se nic dělat, musíme to nějak zkousnout. V pátek hrajeme v 18 hodin poslední utkání v Lomnici. Doufejme, že se nám to tam povede. Pak se rozloučíme se sezónou, smažeme, co se nepovedlo. Letní přípravu zahájíme 4.7. a budeme trénovat třikrát týdně. Čeká nás soustředění a dva přípravné zápasy. Teď už se snad na nejhůř desátém místě udržíme, je to škoda, mohli jsme být výš.



Lomnice – Velké Hamry B 4:3 (2:2)

Zdeněk Bryscejn, trenér hostů: „Z výkonu našeho béčka jsem hodně zklamaný. Byl to totálně nejhorší výkon za celou sezónu, výkon ostudný. Prohrát takový zápas je opravdu velké umění. Nikoho nepodceňujeme, Lomnice má velmi dobré hráče. My jsme si tímhle výsledkem zbytečně zkomplikovali cestu ke druhému místu. Pro mě veliké zklamání. Mám pocit, že ty oslavy po zisku poháru asi byli příliš dlouhý a že by chlapci zase měli slézt z té namachrované hrušky a uvědomit si, že takle ne. Skoro celou sezónu jsem béčko chválil, že nám dělá jen radost. A tenhle výkon už se teda opakovat nebude. Doufám, že to pochopí a v dalším utkání s Rovenskem to pochopí.“



Prezident FC Lomnice Zdeněk Baudyš: „Podařilo se nám porazit Hamry B, to se hned tak někomu nestane, kousali to dost těžko. Věděli jsme, že vyhráli pohár, asi moc slavili. Nám to sedlo, přálo nám i štěstí. Byl jsem trochu hustější, protože minule v Hrádku nám to moc nevyšlo. Soupeř byl dobrý, šance měl, nás podržel gólman, na naší straně spokojenost. Musím taky některé hráče pochválit, třeba pana Lábka, který taky zabral a pomohl nám, dal dva góly. Měli jsme teda i trochu kliku, třikrát jsme prohrávali, třikrát vyrovnali a pak jsme dali vítVložit vzorec znýěězný gól. Hostě ještě dali v 82. minutě tyč. Chytal nám náhradní gólman, protože náš první brankář dostal právě v Hrádku červenou kartu. A tři góly nám ještě chytil. Jsme devátý, mohli bychom být i osmí. Uvidíme, jak to dopadne. Poslední zápas hrajeme v pátek v 18 hodin a přijede Železný Brod.“



Nový Bor – Desná 6:2 (4:1)

Za hosty vedoucí týmu Petr Kopal:

„Do Boru jsme nepřijeli s poraženeckou náladou, ale, bohužel, jsme nedokázali zopakovat zodpovědný

výkon z předešlých utkání. Bojovnost našim klukům nescházela, bohužel, zdopovědnost v obranné

činnosti ano. V obranné fázi jsme se nevyvarovali zbytečných chyb v rozehrávce, když jsme řešili

i pod tlakem situace složitě namísto jednoduchého odkopu balonu. Soupeř se tak dostával lacino

k balonu a dokázal jednoduché situace využít ke skórování. My jsme navíc byli málo důrazní

v soubojích ve vápně.“



Rovensko – Višňová 3:2 (2:1)

Za domácí předseda FK Marek Náhlovský: „Na to, že to byl favorit, tak jsme ho sfoukli jako svíčku. Hráli jsme s omlazeným týmem, nasadili jsme do boje dorostem, do brány sedmnáctiletého gólmana. Byl to nádherný zápas, tři body jasný, Šimek dal hattrick, přálo počasí, pěkná tráva, spokojení diváci. Poslední zápas hrajeme proti Hamrům už v pátek. V sobotu uděláme rozlučku. Zachránili jsme se a uvidíme, co nás čeká dál. Je vidět, že, když se sejde všechno se vším, tak se hraje nádherný fotbal. Ke konci jsme sice odešli trochu fyzicky, soupeř hodně tlačil, chtěl vyhrát, v závěru byl zápas trochu vyhecovaný. Ale to k tomu patří, přišlo asi dvě stě diváků. Po sobotní rozlučce budou mít kluci jen krátké volno. Začít má soutěž už zkraje srpna, takže se chceme sejít co nejdřív.“



Sedmihorky – Hejnice 5:0 (2:0)

Vedoucí domácího týmu Miroslav Kobrle: „Bylo to jednoznačné, soupeř už přijel odevzdaný a asi smířený s tím, že neuspěje. A když dostal pak dva góly, byla to už jen otázka skóre. Ještě jsme polovinu šancí my neproměnili. Bylo to zasloužené vítězství. Hostům pak už povolily trochu nervy, jeden byl vyloučený za zbytečné řeči. Vyhráli jsme v pohodě, ale náš trenér se zlobil, že gólů jsme mohli dát v první půli ještě aspoň čtyři.“



Turnov – Skalice 6:2 (2:0)

Za domácí trenér Tomáš Nosek: „Nebyl to úplně přátelský zápas, na začátku byl několik zákeřných zákroků ze strany Skalice, které se mi moc nelíbily. Ale takový je fotbal. Víc emocí, než fotbalu. Pak jsme s dostali do dvou velkých šancí, ale Petr Havel prázdnou branku netrefil a Štěpán Havel šel z půlky sám na branku a taky zakončil mizerně. Převahu jsme vyjádřili dvěma brankami v prvním poločase a ve druhém jsme přidali další dvě, tak se mančaft uklidnil. Skalice už vypadala odevzdaně. Netuším, s jakým přijela záměrem. My jsme ji ale nedali šanci. Já musím přístup našich hráčů ocenit, hráli naplno a soupeři nic nedovolili. Poslední kolo hrajeme už v pátek od 18 hodin doma, pak si užijeme trochu oslavu a začneme se připravovat na novou sezónu. Hráči budou mít minimálně měsíc volno, aby si trochu oddychli. A právě v tomto období naopak čeká trenéra a funkcionáře spousta práce, protože musí mančaft a všechno potřebné připravit na novou sezónu.“