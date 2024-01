Jak hodnotíte úspěšný podzim?

Podzimní sezóna pro nás dopadla nadmíru dobře. Nejprve ale začala vlažně, až po několika zápasech jsme se dali dohromady. Na tréninky se nás scházelo dost, a to i nás, starších hráčů. Byla to tedy pro nás výborná sezóna. Ještě máme jeden zápas navíc. A pro jaro máme dobře rozehráno. Je dobré, že nás v týmu doplňují mladší hráči. Starších ubývá nebo už jim úplně nestačí síly. Tak jsme rádi, že si s námi občas zahrají i hráči z áčka. Pomáhají nám prodloužit si náš fotbalový život.

Který zápas byl pro vás nejnepříjemnější a který naopak pozitivní?

Pro mě bylo nejhorší utkání doma s týmem Jenišovic. Zcela jednoznačně jsme prohráli 4:1, na soupeře jsme vůbec neměli. Ale daleko víc jsme sehráli těch pozitivních. A tomu odpovídá i naše postavení v tabulce.

Jací to jsou fotbalisté ti dnešní mladí hráči na hřišti?

Je to už jiná generace. Někdy jsou trochu tvrdohlaví a nedají si říct. Máme u nás výhodu, že naši mladí kluci jsou hodně rychlí. A když se trochu zklidní, časem uzrají, dnes jsou dobří a budou jednou výborní.

O vánočních svátcích jsem viděla vaši fotku na sociálních sítí. S úsměvem jste se koupal někde v ledové vodě…to bylo nějaké předsevzetí?

K fotbalu už víc jak deset let pravidelně cvičím jógu. Ta mě pomáhá se správně protahovat. Za poslední dekádu cvičení mi ubyla i zranění, cítím se dobře a fit. To všechno ještě prokládám speciální Wim Hofovou metodou dýchání. A k tomu se jdu ještě smočit do potoka. A ono to asi funguje. Je to takový můj speciální koktejl. Chřipku nepamatuju. A většinou, když vás něco bolí, tak vás to přestane bolet ve chvíli, kdy vás začne bolet něco jiného ještě víc. Takže je potřeba si to umět nastavit.

I přes svátky jste tento režim dodržoval?

Ano, nepřestal jsem ani o Vánocích. Jinak stále chodíme jednou týdně na tréninky, každý pátek si zahrajeme fotbal. V sezóně chodím minimálně jednou v týdnu na trénink a jednou na zápas. A vedle toho se ještě sám jdu proběhnout nebo na běžky. Trénuju taky na Jizerskou padesátku. A dokonce jsem ji v září i běžel. Snažím se pravidelně se udržovat, jak to jen jde. Protože, když má člověk fyzičku, tak se cítí lépe. Takže to ani jinak nejde. Těm mladým tak trochu závidím rychlost a výbušnost, jako mají oni. To se natrénovat nedá, ale fyzička ano. Tak se s nimi snažím držet krok alespoň v tom, v čem to je možné. A hlavně mám pozitivní myšlení, to je taky hodně důležité. Mladí se nechají zbytečně často rozhodit. Až se naučí svoje myšlení ovládat, tak to budou mít určitě lepší.

Ryšavý: Úkol vyhrát okres jsme si nedali. Ale na jaře nepolevíme

Dáte nám recept na pozitivní myšlení?

Člověk musí mít radost ze života, dostatek pohybu, otužování. Zadýchat si Wim Hofovu metodu, která mě osobně velmi nabíjí. Tu každému doporučuji. Odkysličuje tělo. Příliš zakyselené tělo má daleko více zdravotních problémů. Člověk do sebe potřebuje dostat zásaditost. Tak to i vysvětluje autor této metody ve své knížce. A já se tím už deset let řídím a můžu potvrdit, že to funguje.

Takže do jarních zápasů nastoupíte naprosto fit…

Určitě a navíc oslavím už svoji padesátou druhou fotbalovou sezónu. A to je pro mne to nejcennější.