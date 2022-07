Uplynulá sezona pro vás skončila dvanáctým místem a těsnou záchranou. Jaké je vaše hodnocení?

Po našem postupu to byla díky covidové hysterii teprve první úplná sezóna. Šli jsme do ní s cílem nasbírat zkušenosti a udržet kraj i do následujícího ročníku. To se nám sice podařilo, ale k úplné spokojenosti je opravdu daleko.Myslím, že jsme měli na víc.

Jarní část se vám výsledkově hrubě nepovedla. Co se stalo?

V jarní části nás postihla rozsáhlá marodka, jakou jsem ve své trenérské kariéře ještě nezažil.Výsledky tomu odpovídaly.Jaro jsme dohrávali opravdu silou vůle.

Do druhé fáze sezony jste přitom vstoupili smolnou porážkou ve Skalici. O tomhle zápase se pak hodně mluvilo…

Já se k tomu už nechci moc vracet. Myslím si o tom své a už to nezměním. Musím si asi zvyknout na to, že na některých stadionech to takhle funguje. Každý si zkrátka fotbalovou F-evoluci vysvětluje po svém. Takže jen ve zkratce. Rozhodčí Bohatý si v poslední minutě vymyslel penaltu pro domácí a tím jim daroval nezaslouženou výhru.Vliv na další zápasy to nemělo žádný. S tímhle se kabina vypořádá na prvním pozápasovém tréninku při hodnocení zápasu a do dalšího utkání jdeme s čistou hlavou.

Zklamali vás někteří hráči svým výkonem nebo přístupem?

Individuální záležitosti si nechávám do kabiny, ale zklamání z přístupu některých hráčů cítím veliké.To je další z důvodů jarní mizérie.

Kdy vám začíná letní příprava?

Letní přípravu jsme začali 14. července odjezdem na kondiční soustředění do Krkonoš. Další průběh bude už standardně v domácích podmínkách.Sehrajeme dva přátelské zápasy s Žibřidicemi a Šluknovem a 6. srpna už nás čeká první mistrák s Frýdlantem.

V krajském přeboru na vás čekají tři nováčci. Ale třeba takový Studenec postoupil až z I.B třídy. Je to podle vás dobře?

Upřímně? Tato postupová politika je zvláštní. Pěnčín si postup vybojoval, má velikou kvalitu a bude patřit ke špičce. Mimoň beru pozitivně a věřím, že se v kraji neztratí. Jaro měla v I. A třídě skvělé. Navíc nás čeká to pravé derby. Studenec je pro mě velkou neznámou a mám o ten tým obavy, jestli trochu nepřecenili svoje síly. Ale mají kuráž a to se musí ocenit.

Hlásíte nějaké velké změny v hráčském kádru?

K nějakým významným změnám v týmu, kromě uzdravených marodů, zatím prakticky nedošlo.

Jaké ambice by měla mít Stráž v dalším ročníku krajského přeboru?

Během minulé sezóny jsem si udělal obrázek o všech týmech a musím uznat, že na výš, než střed tabulky pomýšlet nemůžeme. Z toho se odvíjí naše ambice. Posbírat další zkušenosti a hrát v klidných vodách bez ohrožení sestupem.Budeme se snažit posunout tu dvanáctou příčku o pár stupínků výše.

Vy pokračujete jako trenér?

Zůstávám ve Stráži. Vedení klubu mi dalo důvěru ještě pro příští sezónu.

Jaká byla vůbec úroveň krajského přeboru?

Mně osobně se úroveň kraje líbí. Nemyslím si, že je tak špatná, jak často slýchávám. Letos tu byl třeba Turnov nebo Velké Hamry. To jsou týmy, které byly fotbalově někde jinde. Na druhém konci naopak Hejnice s Desnou, jimž sezóna vůbec nevyšla.Ale zbytek pelotonu spolu hrál, až na výjimky, vyrovnané zápasy, v nichž rozhodně určitá kvalita byla.

Co vás v poslední sezoně nejvíce naštvalo a co vás naopak potěšilo?

Jsem celkem klidná povaha, takže mě toho moc nenaštve. Některé výkony týmu samozřejmě člověka nadzvedly, ale to k fotbalu patří. Celkem rovnoměrně však byly vyváženy výkony, které potěšily a po zápase jsem odcházel spokojený. Občas mě naštve přemýšlení a přístup k fotbalu u současné mladé generace. Opravdoví srdcaři postupně z fotbalových hřišť mizí a amatérský fotbal tím pomalu, ale jistě upadá. Za mých hráčských časů to bylo jinak, ale to je spíš poplatné době. Je to škoda.