Po faulu se kopal pokutový kop proti hostům z Hamrů a Lábek jej s jistotou proměnil. Radost domácích z vedení netrvala ale dlouho. O čtyři minuty později vyrovnal svojí první trefou v utkání Javůrek. Domácí po pár minutách přidali druhou branku a opět se ujali vedení. Jenže svůj střelecký den měl v Lomnici Javůrek a ten srovnal stav utkání na 2 : 2. Poté se již vlády nad vývojem utkání chopili hosté. A do té doby se opticky vyrovnaný zápas hrál v jejich režii. Do poločasu přidali Hamrovští další dvě branky a do kabin se šlo za stavu 2 : 4. Branky měly opět stejného střelce – Javůrka.

ANKETA: Finále je tu. Kdo se stane nejoblíbenějším klubem Libereckého kraje?

Ve druhé polovině pak zápas pokračoval ve stejném duchu, v jakém končila polovina první. Hrálo se většinou na polovině domácích a ti se snažili vyrážet do protiútoků dlouhými nákopy. Ale neúspěšně. Branky přidávali hosté a střelecké kopačky měl ve druhé půli Vosecký, autor dvou branek. Domácí až za stavu 2 : 6 dokázali snížit v zápase druhou brankou Fedorka. Přes řadu šancí hostů se skóre měnilo až chvíli před koncem, a to vlastní brankou domácích.

Zimní turnaj v Lomnici vyhráli domácí. Ve finále porazili Železný Brod

Zápas tak skončil jasným vítězstvím Velkých Hamrů. A to, že utkání neskončilo dvouciferným výsledkem, bylo hlavně díky vynikajícímu výkonu domácího gólmana Přibyla, který obdrženým brankám nemohl zabránit a mnohokrát svůj tým podržel. Béčko Velkých Hamrů se tak stalo prvním semifinalistou a na svého soupeře bude čekat do soboty, kdy se hrají ostatní zápasy Zimního poháru LKFS.

"Prvních dvacet minut z naší strany bylo hrůzostrašných. Nastoupili jsme a mysleli jsme si, že se asi nemůže nic stát. Začali jsme vlažně, udělali jsme chyby a domácí je potrestali. Byl jsem pořádně naštvaný. Brzy se nám ale podařilo vyrovnat na 2:2. Pak už jsme plně ovládli utkání a projevila se kvalita. Na hřišti jsme dominovali. Jsme rádi, že jsme v semifinále poháru. Dali jsme dost branek, ale hodně jsme jich ještě zahodili. Musím pochválit gólmana domácích, Přibyla, vychytal toho opravdu hodně. Vadí mi, že jsme ale dostali tři branky, to je hodně. Zbylá tři utkání čtvrfinále se hrají v sobotu, takže potom se dozvíme, proti komu nastoupíme," řekl k pohárovému zápasu trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn.

FC Lomnice nad Popelkou : TJ Velké Hamry B 3 : 7 (2 : 4)

Branky: 5. Lábek ( penalta ), 13. Fedorko , 79. Fedorko - 9. , 23. , 37. , 41. Javůrek ,57. , 76. Vosecký , 85. Martinec vlastní