Pěnčín B – Mšeno/Jablonec A 1:3 (1:0)

Za úspěšné hosty trenér David Ryšavý: „Hrálo se na těžkém terénu. Měli jsme nejprve pár šancí, které jsme nedali. A prohrávali jsme 1:0. Do druhého poločasu jsme si řekli, že mákneme, že jim body nenecháme. A nastoupilo úplně jiné Mšeno. Vlítli jsme na soupeře hned od začátku. Brzy jsme upravili stav na 2:1 v náš prospěch a Obršlík zakončil v 90. minutě sám před prázdnou bránou na 3:1. Jsme rádi, že jsme vyhráli.“

Kouč Pěnčín Jan Řezáč konstatoval, že už to přijít muselo. „Prohráli jsme. Do zápasu jsme vstoupili sice dobře, měli jsme zajímavé šance, do třicáté minuty herní převahu. Náš útočník Zapadlo dal vedoucí gól po chybě jejich obrany. Druhý poločas jsme už tak dobře nezvládli. Mšeno bylo lepší. Do větších šancí jsme ho ale nepustili. Pak ale udělal velkou chybu náš gólman, který vyběhl a my inkasovali do prázdné brány. Pak jsme neproměnili vyloženou šanci a soupeř nám naopak dal gól z brejkové situace na 2:1. Ani další příležitosti jsme nevyužili. Mšeno si výhru za druhý poločas zasloužilo. Nás to mrzí, ale musíme jít dál.“

Držkov – Bozkov 3:1 (1:1)

„Vyhráli jsme zaslouženě, Bozkov mě překvapil, jak byl slabý. Kdyby jsme měli ten den naše střelce, Brože a Čížka, tak bychom už v poločase vedli o čtyři góly. Z jedné situace jsme sice inkasovali jeden laciný gól.Ale jinak hosté nekladli žádný odpor. Pokračujeme ve vyhraných zápasech. Ještě, že se ale už blíží konec sezóny, protože na operaci s meniskem a chrupavkou jde Tomáš Čížek, Pepa Hlubůček taky s meniskem a zkraje ledna Jarda Petrtýl s křížovými vazy. Už bychom potřebovali pauzu, aby se zranění dali dohromady. Až budou všichni zase zdraví a v pořádku, tak nás nikdo neporazí,“ vzkázal hrající trenér Evžen Dvořák.

Semily víc chtěly a zvítězily. Bělá zaspala začátek zápasu

Plavy – Mírová p. K. 1:1 (1:0)

Na plavském hřišti se týmy o body podělily. „Nejsme schopní dál gól. V první půli jsme byli jasně lepší a měli jsme už tři góly dát. Měli jsme spoustu šancí a z nich jsme dali jen jeden. Nebyli jsme schopní přidat druhý. Ve druhé půli už jsme tak dobří nebyli. Docházely nám síly. Málo trénujeme. Zápas se vyrovnal, několikrát šly oba týmy na bránu, ale nic z toho nebylo. A v závěru jsme si dali vlastní gól. Zápas se vyrovnal. Utkání jsme měli vyhrát jak na šance, tak herně. Teď hrajeme derby s Desnou, určitě tam chceme získat body. Bude to prestižnější zápas než ostatní. Moc teď netrénujeme, ale na Desnou se určitě připravíme,“ má jasno trenér Plavů Jaroslav Pekelský.Za hosty vedoucí týmu Petr Dědeček: „Bod je pro nás zlatý, bylo to tvrdé, bojovné utkání. Jednoho našeho nejšikovnějšího, mladého hráče máme z toho zraněného. Snad to nebude nic vážného. Remíza byla spravedlivá, na soupeře jsme dotahovali. Držíme se kolem desátého místa. Teď to chceme doma potvrdit s Držkovem, to bude těžké, ale ne nereálné."

Jablonec n. J. – Smržovka A 3:5 (1:3)

„Já jsem vážně věřil, že to tentokrát zvládneme. Lepší sestavu bych poskládat nemohl. Jenže na poslední chvíli bez omluvy nedorazil brankář, takže jsem tam musel postavit kluka, který dva roky kvůli zranění v bráně nebyl. No a nechali jsme ho v tom pěkně vykoupat,“ předeslal trenér Robert Chlup. „Bohužel musím konstatovat, že jsme předvedli nekoukatelnou hru. Musíme si v týmu ujasnit, co přesně chceme, a že ani takhle soutěž nejde hrát bez tréninku. Už začíná jít do tuhého,“ obává se trenér.Vedoucí týmu hostů Veronika Veseloušová: „Utkání jsme od začátku zvládali lépe. Terén byl těžký kvůli deštivému počasí. Bojovností a lepší hrou jsme dokázali konečně dát i více gólů. Škoda závěru utkání, kde jsme zbytečně inkasovali, i tak jsme si ale odvezli další tři body.“

Přepeře B – Harrachov 3:2 (2:1)

„Byl to asi výkonnostně nejslabší mančaft, se kterým jsme hráli. Kdyby neměli gólmana z áčka, tak by utkání skončilo tak 3:15. My jsme měli možnost dát v prvním poločase osm gólů, ale nedali. Prohráli jsme díky naší nemohoucnosti. Možná už docházejí síly v závěru sezóny. Oni udělali tři útoky na bránu, z toho nám dali dva góly a třetí pak z penalty. Ta byla trochu sporná. Z těch nejlepších situací nejsme teď schopní skórovat. Takže teď to u nás není žádná sláva. Tento zápas jsme měli jasně vyhrát. Moc ale netrénujeme. Potřebujeme získat do tabulky další body. Musíme se ještě naladit na zbývající kola, aby pro nás byla za šest bodů,“ přeje si trenér Harrachova Lukáš Halama.

Na Pěnčíně nebylo pro mlhu vidět, rozjetá Lomnice porazila Hrádek

Roztoky – Desná 2:0 (0:0)

„Cítil jsem, že si potřebujeme trochu odpočinou jak po fyzické stránce, tak po mentální, takže trénink v týdnu byl pouze dobrovolný a hráči měli za úkol si odehrát utkání v hlavě,“ řekl trenér domácích Jakub Illner. „Potom jsme se sešli v nejlepší možné sestavě a kluci to pojali velmi zodpovědně. Soupeř dlouho vzdoroval, ale my jsme brzy dali dvě branky.“Vedoucí Desné Petr Kopal: „Hrálo se na podmáčeném terénu. Po čtvrthodině začali mít domácí navrch. Díky špatné koncovce a výkonu Doležala alias „Doda“ v naší brance jsme drželi čisté konto. Dvakrát jsme inkasovali, ale v 52. chytil dokonce penaltu.“

Albrechtice - Lučany 6:2 (4:1)

Hrající trenér domácího mužstva Jan Pipek: "Konečně jsme zabodovali. Hráli jsme to, co jsme měli, padalo nám to tam. Lučany mají asi trochu problémy s kvalitou. Teď se chystáme na Bozkov, ten taky potřebuje body jako my. A my proto, abychom pak měli jaro trochu klidnější. Dnešní výhra byla pro nás vzpruha a povzbuzení do zbývajících zápasů. My nehrajeme špatný fotbal, ale doplácíme na naše chyby.

Za hosty předseda FK Oldřich Churý: "Domácí byli lepší. My jsme se i špatně sešli a chyběli nám hráči, pokaždé se někdo kvůli něčemu omluví. Ale góly jsme dostali zbytečný. V prvním poločase náš gólman neměl den, dostali jsme hloupé góly, ale nebyla to jenom jeho chyba. Ve druhém se pak už rozchytal. My prostě nejsme schopní dál gól."