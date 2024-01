Hamry si udržovaly po celé utkání převahu, hosté zpočátku dokázali držet krok, to se však zlomilo čtvrtou brankou v jejich síti. Stav 4 : 2 v poločase sliboval další brankovou úrodu a ta v druhém poločase také přišla. Domácí po přesných kombinacích přidali další tři branky, v podstatě po „vyšachování“ obrany do prázdné branky. Za stavu 7 : 2 pak v závěru polevili v obraně a soupeř dvěma góly snížil na konečných 7 : 4.

Jablonec vyzval na závěr přípravy divizní Hamry a pakuje se do Turecka

Trenér domácích Zdeněk Bryscejn byl určitě spokojený se střeleckou potencí svých svěřenců, ale méně už se čtyřmi obdrženými góly. Je to však začátek přípravy a utkání určitě splnilo svůj účel. A přítomní fandové viděli jedenáct gólů, což nebývá k vidění na každém zápase.

"Soupeř hraje pražský přebor. Za nás hráli ti, kteří nenastoupili minulý týden proti Jablonci nebo dostali jen menší minutáž. Naši hráli s chutí, velmi dobře. Výsledek jsme si znehodnotili sami třemi vlastními góly. To dokresluje situace, když v devadesáté minutě byl výsledek 7:2 a ještě si necháme dát na 7:4, první vlastňák jsme si dali už v prvním poločase. Výsledek neodpovídá průběhu utkání a není pro nás teď rozhodující. Hodnotím hlavně to, že zodpovědní kluci to vzali za správný konec a odehráli dobrý zápas, který nám něco dal a byli jsme v něm jasně lepší. Příští víkend má tým volno, v neděli 11. února hrajeme další přípravný zápas v Uhřiněvsi s Bohemkou B."