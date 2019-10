Pěnčín - Jenišovice 3:1 (1:1)

Jak viděl průběh utkání trenér domácích Jan Řezáč?

Se třemi body jsem spokojený. S výkonem tak napůl. Od začátku jsme byli lepší, už v desáté minutě jsme dali gól z penalty. Měli jsme dvě další gólové šance, které jsme neproměnili, hosté nás potrestali a srovnali na 1:1. Pak ale vyfasovali hned tři červené, jednu za faul a dvě za kritiku rozhodčího. Druhý poločas se tak hrál převážně na jejich půlce, bylo jich v závěru o tři míň. Měli jsme další gólové šance, které jsme ale neproměnili. Jenišovice měly taky několik šancí, které, bohudík, nevyužily. Pět minut před koncem jsme dali na 2:1 a minutu před koncem na 3:1. Potvrdilo se to, co jsem říkal před zápasem, že Jenišovice jsou fotbalové mužstvo, mají vynikající hráče. Nám spíš ublížily ty jejich červené karty. Naši si začali myslet, že to přijde samo a přestali běhat. A tak to bylo pro nás spíš takové vydřené vítězství, než zasloužené. Zatím si v tabulce držíme třetí místo a teď se rozhodne. Máme stejně bodů s Košťálovem. Zbývá nám jeden zápas, jedeme do Hejnic. A po něm hned budeme mít rozlučku se sezónou.

Za Jenišovice hráč Matěj Randák:

„Než jsme dostali první červenou, tak to byl vyrovnaný zápas. Pěnčín byl lepší. Po první červené jsme začali hrát týmově a domácí jsme přehrávali, vytvářeli jsme si víc šancí, a to i když jsme hráli už v devíti. Myslím, že těmi červenými kartami uškodil rozhodčí hlavně fotbalu. My jsme zalezli, domácí nás tlačili a my chodili do brejků. I v osmi jsme ale měli víc šancí než Pěnčín. Hodnotím to tak, že po první červené byl náš výkon výborný, i když nás bylo o tři míň. A tak to byla i velká škoda, když jsme dostali gól z ofsajdu. Červené karty dostali Holeček, Hurt, Marek Randák.