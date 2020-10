K dalšímu duelu I. A třídy přijel Pěnčín do Jenišovic. A neodjel s prázdnou. Odvezl plný počet bodů.



Jenišovice – Pěnčín 2:3 (0:2)



Trenér hostujícího týmu Jan Řezáč byl s výkonem spokojený. „Měli jsme sedm hráčů zraněných. Byl jsem rád, že jsem poskládal konkurenceschopnou jedenáctku. Pro oko diváka to sice nebyl příliš líbivý fotbal. Ale pro nás to je velmi cenná výhra. Řekli jsme si, že budeme hrát poctivě do defenzívy. Šance, které jsme měli, ty jsme proměnili. A mohli jsme ještě dva tři góly přidat. Vedli jsme tři nula. Po posledním gólu pískl rozhodčí proti nám hodně přísnou penaltu, kterou domácí snížili na 1:3. A deset minut před koncem, po naší chybě, dali na 2:3. Byly to teda nervy až do úplného konce. V sobotu 10. října nás čekají doma Velké Hamry B. To bude pro nás velmi důležitý zápas. Hodně našich hráčů, včetně mě, si prošlo týmem Hamrů. Snad se mi uzdraví další hráči. Bude to prestižní utkání. Nic jim nedáme zadarmo.“



Za domácí tým k utkání uvedl Petr Randák: „My jsme udělali dvě fatální chyby, dostali jsme tak soupeře, bohužel, na koně. A pak už se nám to nepodařilo dotáhnout. Byli jsme lepší, ale je to tak, jak to dopadlo. V tabulce jsme zatím poslední, máme jeden bod a kluci si musí sami říct, jestli to chtějí zlepši nebo sestoupíme. Bohužel se moc nescházejí na tréninku a je to vidět. Když se sejdou, tak si zahrajou. A to je pro kvalitní výkon a dobrý výsledek málo.“