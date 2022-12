Co bylo první, na čem jste začal pracovat?

Musel jsem jim vysvětlit, že teď hrají krajskou soutěž. Do té doby ji hráli jenom dva hráči z celého týmu, pro ostatní byl strop okresní přebor. Museli se naučit, že je to mnohem rychlejší hra, že musí držet místo. Ale také že je to sledovanější soutěž a budou se o ně zajímat noviny, činovníci městských úřadů. I to, že na základě jejich výkonů budou chodit i diváci na fotbal.

Jak se tedy liší tým, který jste přebíral v úvodu sezóny od toho, se kterým jste dokončil podzimní část na desátém místě?

V prvních zápasech jsem viděl, že mužstvo vůbec nevěřilo tomu, že by mohli získat nějaké body. To se projevovalo i v tréninku. Zamakali jsme na fyzičce a věnoval jsem se klukům hlavně po taktické stránce. To začalo okamžitě fungovat. Potřebovali řízení. Dnes jsou mnohem cílevědomější, získali představu o tom, co chtějí hrát a jsou schopni bojovat o výsledek.

Trenér mužů SK Jilemnice Aleš SkalickýZdroj: Archiv Aleše SkalickéhoJak dlouho jste si na sebe s týmem zvykali?

Vím, že na ně musím na ně pomaleji, protože to nejsou top fotbalisti. Ale všechno si postupem času tak nějak sedlo a při rozlučce mi hráči poděkovali za to, že jsem se za ně po prvních třech prohraných zápasech nevykašlal a vydržel s nimi. Oni jsou rádi, že mají člověka, který na ně sice řve, ale chce za každou cenu vyhrát a dokáže jim poradit. Jsou neskutečně pracovití a všechny rady dokážou přenést i na hřiště.

Jakou máte trenérskou minulost?

Doteď jsem trénoval jen žáky. Pohyboval jsem se u fotbalu jako hráč a později jako delegát ve Středočeském a Libereckém kraji.

Jakými kluby jste prošel jako hráč?

S fotbalem jsem začínal ve Středních Čechách. Vždycky jsem chtěl dávat hodně gólů. Na základě toho jsem se prosadil do dorostu do Mnichova Hradiště, odtud si mě vytáhla Mladá Boleslav, tam jsem strávil skoro celý dorostenecký věk. Jednu sezónu jsem tam odehrál i za dospělé, ale potom jsem hrál všude možně. Nikdy jsem nebyl zastánce toho, že by měl člověk hrát celou kariéru za jeden klub. Poznal jsem díky tomu hodně trenérů a všichni mi do toho fotbalového života hodně dali. Vzal jsem si z toho, co považuji za nejlepší, a to předávám dál.

Jak se cítíte v roli trenéra?

Hrozně mě to chytlo. Teď jsem si dodělal trenérskou licenci C. Příští rok bych si chtěl udělat licenci B.

Myslíte si, že postup Jilemnice do vyšší soutěže byl správný krok?

Myslím, že vedení udělalo velice dobře, protože tým je materiálně i finančně velice dobře zajištěný. Navíc v mládežnických družstvech vyrůstá plno dobrých fotbalistů pro dospělou soutěž. Fungují na bázi akademie, která je spojená s italským klubem Inter Milan. Takže momentálně je u nich na stálo trenér z Itálie, který se věnuje dětem celý týden.

Jak se daří týmu shánět finance na fungování klubu?

Financování dospělých a mládeže je úplně oddělené. Mládežnické kategorie fungují na základě dotací od města. Dospělý fotbal je financován hlavně sponzorstvím partnera, který zase dotuje pouze dospělý fotbal.

Jak jste spokojen s kádrem? Uvažujete o změnách nebo posílení?

Pár kluků ze základní sestavy chce skončit, většinou z pracovních důvodů. Vedení o tom ví a budeme muset odchody řešit. Do jara musíme sehnat nějaké posily. Chtěli bychom hotové hráče, kteří zvládnou být hned od začátku oporou mužstva. Máme nějaké hráče zmapované, ale zatím není nic hotového.

Jaké posty potřebujete obsadit?

Přišli jsme o druhého brankáře, takže určitě potřebujeme nového brankáře. Máme moc šikovného dorostence Matěje Dvořáka, kterému je patnáct a už za muže odchytal dva zápasy. Toho chceme do družstva zapracovat, bude s námi chodit trénovat a bude dostával víc příležitostí. Ale nemůžeme ho vytížit úplně. Dál potřebujeme středního záložníka. A hlavně musíme sehnat ještě jednoho hrotového útočníka, který dokáže dávat góly. Někoho, kdo na sebe strhne pozornost a zvládne rozhodnout utkání.

Připouštíte si možnost sestupu?

Momentálně vůbec. Za předpokladu, že nikdo z Liberecka nespadne z divize, tak z každé B třídy nespadne víc než jedno mužstvo. A vzhledem k tomu že Liberci B, České Lípě, Hamrům ani Turnovu sestup nehrozí, tak se toho nebojíme. Teoreticky by nám stačilo uhrát zhruba čtrnáct bodů na záchranu, ale my chceme naopak v jarní části víc vyhrávat, především domácí utkání. Myslím, že už teď se nám povedlo získat si respekt a že už se do Jilemnice nejezdí pro laciné body.

Jak bude probíhat zimní příprava?

S tréninkem začneme 13. ledna, do té doby si kluci musí odtrénovat co dostali za domácí úkol. Potom budeme trénovat na umělé trávě ve Vrchlabí a v Jilemnici. Od února budeme hrát každý týden jeden zápas v rámci turnaje v Lomnici nad Popelkou a čeká nás jeden pohárový zápas s Bělou.

Jaké má vedení s klubem dlouhodobější vyhlídky?

Vedení se netají tím, že chce usilovat o postup do vyšší soutěže. Do dvou let by chtěli hrát A třídu. Pro mě jako pro trenéra je příjemná pozice. Navíc spolupráce s vedením je dobrá. S tím jsem do toho i šel. Věděl jsem, že mi nikdo nebude házet klacky pod nohy a že mě v trenérství budou podporovat. Když se nedaří, tak si dokážeme říct, co se musí zlepšit. A když se naopak něco povede, že ocení nejen mojí práci, ale dokážou především vychválit především ty kluky.