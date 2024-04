„Od úvodu utkání jsme měli převahu, ale nedokázali jsme ji zúročit, když jsme špatně řešili finální fáze útoků, naopak hosté byli produktivní, ve 13. minutě se z ojedinělé šance prosadil po našem zaváhání v defenzivě Brendt střelou do vinglu. Vyrovnat se nám podařilo až ve 38. minutě, když zahrál výborně trestný kop Sekanina a Pfeifer hlavou skóroval.

Ve druhém poločase jsme měli opět více ze hry, v 53. minutě odpustil hostům sudí penaltu po faulu na Kopala (což rozhodčí po utkání chlapsky přiznal, že pochybil).

Do vedení jsme se dostali v 60. minutě, střelu Raise brankář vyrazil, na dorážku Rimského byl již krátký. Měli jsme řadu šancí na zvýšení náskoku, ale koncovka byla slabinou. Opět, stejně jako v Zásadě, jsme přišli o body, když hosté vyrovnali v 87. minutě po rozehraném trestním kopu a hlavičce Purma.

Z pěti jarních utkání jsme získali jen sedm bodů, přestože ve čtyřech z nich jsme měli více ze hry, ale koncovka je naší velkou slabinou,“ konstatoval vedoucí týmu Desné Petr Kopal.

„Jsme spokojení. Sice jsme vedli, ale asi prvních dvacet minut bych řekl, že jsme byli o trochu lepší. Pak už převzala iniciativu Desná. Byli lepší, to musím uznat. Herně jsme byli slabší, ale nakonec jsme vyrovnali na 2:2, takže pro nás je to dobrý bod. Pro nás to není ztráta, ale zisk. Měli jsme nějaké šance, hlavně v první půli. Ale výsledek je pro nás spravedlivý. V sobotu hrajeme s Brodem,“ řekl za Albrechtice Jan Pipek.



Přepeře B – Držkov 1:3 (1:0)

„ V poločase jsme vedli 1:0. Přestože jsme vedli, soupeř přijel i bez svých velkých hráčů, jako jsou Čížek a další. To je extraligová kvalita. My jsme dali gól z pěkné akce. Pak ve druhém poločase jsme začali celkem dobře, drželi jsme balon asi prvních patnáct minut. Ale pak začali hrát oni. Měl jsem ze tří gólů dva asistované. To je fotbal, když si člověk někoho nepohlídá, je to jedno. V Držkově jsou prostě fotbalisté. A když rozjedou akci, většinou to skončí šancí nebo gólem. Snažili jsme se, bylo vidět, že kluci chtějí prodloužit sérii dvou vítězství, ale pak to přestalo fungovat, když soupeř začal hrát lépe ve druhé půli. Náš brankář Válek mohl chytit víc. Ale něco chytil, je to naše skvělá posila. Já jsem nepočítal úplně s bodem a když jsem viděl sestavu, říkal jsem si, že Brož, Čížek, Boháček a Vrabec nejsou, tak to může být dobré. Příště hrajeme v Turnově, je to derby,“ zdůraznil vedoucí týmu Přepeř Martin Kvapil.

„My jsme v tomto zápase zase prohrávali. Říkali jsme si, že budeme zodpovědně bránit, což se nám dařilo asi do třicáté páté minuty. Byli jsme jednoznačně lepší. Měli jsme dát tři góly. Místo abychom v klidu vedli 3:0, tak jsme se zase museli snažit. V prvním poločase jsme vždycky „experti.“ Deset minut do konce nám rozhodčí neuznal, podle mě, naprosto regulérní gól. Takže jsme se ještě neuklidnili na 3:1. No a pak jsme v poslední minutě dali gól z dorážky. Ale říkám, měli jsme šance na dva zápasy. Kdyby to skončilo 6:1 nebo 6:2, tak by se nikdo nemohl divit. Ale hrál se slušný fotbal, slušné bylo i hřiště.Kluci si zahráli na těžkém terénu. Příští týden máme Jilemnici. Já měl narozeniny, takže jsem jim říkal, že to bude nejlepší dárek, když uděláme tři body v Přepeřích a za příští týden doma další. A pak to společně, u grilu a piva, oslavíme,“ má jasný plánl hrající trenér Držkova Evžen Dvořák.



Jilemnice – Lučany 2:0 (2:0)

„Rozhodující byla úvodní branka ve třetí minutě. A pak se už Lučany rozpadly. Chtěli jsme dát rychlý gól a to se nám podařilo. Od toho se odvíjelo celé utkání. Měli jsme spoustu šancí. Lotyši, v těch třetích, čtvrtých minutách jsme dali ten úvodní gól, ale pak jsme nevyužili spoustu šancí. Zlom přišel s gólem, který jsme dali před přestávkou na 2:0. A prakticky to bylo po zápase, i když při stavu 2:0 měli i hosté jednu velkou šanci. My jsme je do ní dostali tím, že jsme nějakou situaci nedohráli a mohli jsme klidně dostat gól na 2:1 a zápas by byl jiný. No, ale ve druhém poločase jsme chtěli na soupeře vlétnout a to se nám podařilo. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Měli jsme spoustu šancí, ale buď jsme je nedokázali využít kvůli nedostatečnému důrazu, nebo jsme je nevytěžili kombinací. Výsledek 2:0 zápasu by mohl být lepší. Chtěli jsme zápas zvládnout a to se nám podařilo. Chtěli jsme mít po pěti zápasech 15 bodů a ty máme. Teď se budeme připravovat na další zápas proti týmu Držkovu. To je silný tým, ale není napsáno, že u nich nemůžeme bodovat. Myslím si, že to bude dobrý fotbal, protože oni také říkají, že chtějí hrát fotbal, ne jen kopat a odkopávat. Myslím si, že to bude jedno z kvalitních utkání po dlouhé době ve třídě a mělo by to být radost sledovat příští víkend, ale uvidíme. Víme, jak émají hráče, a připravíme se. Do zápasu půjdeme s pokorou, protože, jak říkám, máme cíle, ale jdeme zápas od zápasu a uvidíme, kam nás to dovede na konci sezóny. Nyní jsme se posunuli na druhé místo v tabulce, což je nádherné. Hráčům se dýchá lépe, protože když si vzpomenu na minulou sezónu, kdy jsme byli na konci tabulky, dnes je to úplně o něčem jiném. Myslím si, že hráči to více baví a mají z toho radost,“ raduje se z výsledků také trenér Aleš Skalický.

"Domácí si určitě výhru zasloužili, nicméně fotbal je o chybách a naše dvě chyby nás stály dvě branky. Přesto jsme ze hřiště odešli se vztyčenou hlavou, jelikož všichni naši hráči bojovali s velkým srdcem a nevynechali jediný souboj nebo sprintérský duel. Stále věříme, že, pokud budeme takto bojovat, v každém utkání, tak se vše v brzké době zlomí a my budeme zase sbírat body," řekl k zápasu trenér Lučan Vojtěch Svozil.

Hodkovicím taky pomáhají dorostenci. Držkov oplatil Plavům

Harrachov – Jablonec nad Jizerou 8:1 (3:0)

„Budeme přebírat klič od Krkonoš na radnici v Harrachově od pana starosty. Ze začátku to byl obávaný, těžký zápas. My jsme hned od začátku hodně tlačili a bylo to úplně jednoznačné. Myslím, že se jim moc nedařilo. Kluci šli prostě za vítězstvím, říkali, že už nemůžeme v tom derby prohrát. Udělali jsme pro to všechno a musím velmi pochválit všechny kluky z našeho týmu, protože to byl fantastický výkon. Myslím, že to bylo možná i poslední derby, protože to vypadá, že Jabloneček, pokud se něco nestane, tak asi sestoupí,“ dodal harrachovský vedoucí týmu Pavel Dolanský.

Smržovka – Turnov B 2:1 (1:1)

„V další kombinované sestavě jsme po penaltě vedli 1:0, bohužel další zraněný hráč po faulu ve vápně. Hosté dokázali do konce prvního poločasu srovnat. V zápase jsme byli lepším týmem a zaslouženě jsme vyhráli, i když jsme zas neproměnili jasné šance na góly. Branka padla až v poslední minutě, kdy jsme konečně dokázali míč dotlačit za brankovou čáru. Stále dokola nás trápí zranění, smolné okamžiky a nedůraz v koncovce,“ řekla k zápasu vedoucí A týmu Smržovky Veronika Veseloušová.



„Dlouho jsem nebyl tak naštvaný. Na naše vietnamské hráče tam pokřikovali nechutné věci. I pořadatelé se k nám chovali špatně, říkám, jsem naštvaný, protože jsme ještě přišli o hráče, který byl vyloučený po zápase. V podstatě to bylo takto: domácí šli do vedení hned ve druhé minutě, když jsme zaspali. Náš brankář vyběhl, srazil útočníka, byla nařízena penalta, naše chyba. Takže domácí vedli 1:0 z penalty, v pořádku. Ve 31. minutě jsme srovnali skóre gólem Havla, který to dal z hranice šestnáctky přes brankáře pod břevno, takže to bylo 1:1. Pak se spíše bojovalo než hrálo. Obě mužstva měla šance, my jsme měli dvě nebo tři další příležitosti rozhodnout. Domácí měli asi pět šancí, ale náš brankář měl dobrý den, chytal skvěle, takže se hrálo stále 1:1 a atmosféra byla čím dál bouřlivější. V devadesáté minutě rozhodčí řekl, že nastaví minutu, my jsme ještě kopali roh, takže jsme si říkali v pohodě, rozehrajeme roh a bude konec. V 94. minutě domácí vstřelili gól a slavně vyhráli, takže někteří naši mladí hráči to neunesli. Došlo k urážkám. Přitom ale domácí hráči také na rozhodčího křičeli a to mu nevadilo. Měla to být remíza, kterou ale rozhodl rozhodčí. Když byl konec a my jsme reklamovali, že vlastně nenastavil minutu, ale minimálně čtyři, došlo ke slovnímu střetu mezi lavičkami. Došlo k urážce pomezního. Ten to oznámil hlavnímu rozhodčímu a ten dal červenou kartu našemu hráči. Domácí dali gól a byl konec. Jasně, bylo to v 94. minutě. Jsem naštvaný ne proto, že jsme přišli o bod, ale o hráče. Což v naší situaci je docela problém,“ zdůraznil trenér B týmu Turnova Karel Vodrážka.

Kanonýr Čížek: Mladým klukům chybí klid. Zbrkle zakončují

Železný Brod B – Zásada 3:1 (2:0)

„Věděli jsme, že Zásada, bohužel, nebude hrát v plné síle, chybělo jim pár zkušených hráčů. Naopak my jsme po dlouhé době nastoupili téměř ve stejné sestavě jako v předchozím kole, takže jsme nemuseli dělat žádné velké změny. Už od prvních minut bylo jasné, kdo je favorit. V prvním poločase jsme si vytvořili spoustu šancí a nakonec jsme alespoň dvě proměnili. Do šatny jsme šli s vedením 2:0. Kluci věděli, že mají zápas pevně ve svých rukou, protože Zásada kromě dvou menších momentů nic nevytvořila. Bylo to jen o nás, kolik gólů dáme. Ve druhém poločase jsme přidali třetí branku a možná jsme si mysleli, že už je zápas rozhodnutý. Ale naše slabina, fyzická kondice, se ukázala, protože kluci nemají moc natrénováno. Od 65. minuty se obraz zápasu úplně změnil a Zásada nás začala tlačit. Byli jsme pod tlakem a inkasovali jsme branku. Druhý gól naštěstí nebyl uznán kvůli ofsajdu, jinak by to bylo opravdu napínavé a strachovali jsme se o výsledek až do poslední minuty, protože Zásada nás posledních dvacet minut tlačila. Nevytvořili si sice žádné šance, ale měli územní převahu a my jsme jen odkopávali míče. Zápas jsme měli pevně ve svých rukou. V prvním poločase, kdybychom dali šest gólů, nikdo by se nemohl divit, protože šance byly opravdu velké. Po zápase nám to i kluci ze Zásady uznali. Připravovali jsme se hlavně na jejich kapitána Honzu, protože jsme věděli, že je to jejich klíčový hráč. Snažili jsme se ho eliminovat, což se nám, myslím, podařilo. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme byli dominantní až do 70. minuty. V sobotu pojedeme do Albrechtic. Mají tam specifické, malé hřiště. Nedostávají tam moc gólů, takže to bude těžký soupeř. Ale věřím, že pokud k tomu přistoupíme stejně jako k tomuto zápasu a budeme mít alespoň trochu podobnou sestavu, samozřejmě nevím, kdo bude k dispozici, tak věřím, že tam máme šanci na úspěch. Jedeme tam s pokorou, chceme odehrát dobrý zápas a uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl trenér Oldřich Aubrecht.

„S vědomím, že jim už voda tekla do bot, posílili tým asi sedmi hráči z áčka a zaslouženě nás porazili. V prvním poločase jsme měli hodně štěstí, mohli jsme inkasovat mnohem více gólů, ale musím našim klukům za druhý poločas dát pochvalu, hráli jsme mnohem lépe. Přesto byl výsledek zasloužený. Brod byl jednoznačně lepší. Pro nás to byla zajímavá prověrka. Ale na druhou stranu jsme na ně prostě neměli. Teď k nám přijede Smržovka. Na tu se těšíme. Máme jí co vracet. Na Smržovce jsme prohráli 4:3, takže se na ten zápas těšíme a doufáme, že se nám to povede,“ věří kapitán Zásady Martin Kotyza.