„Pokračuji jako hlavní trenér, pomáhá mi hrající asistent Tomáš Doležal. Jakub Illner odešel do Slovanu Liberec, kde bude trénovat U17. Co se týká hráčských změn, tak jsme pustili Kohouta do Semil. Přivedli jsme dva hráče, z Německa přišel Jakub Vydra, kterému je 20 let a je perspektivní a ze Slovanu Liberec přišel Marek Studený, devatenáctiletý hráč. Pokud se ještě pro někoho rozhodneme, tak to musí být hotový hráč, který bude opravdu nadstandardní. Ještě jsme si vytáhli z dorostu Lukáše Koudelku. A z Mladé Boleslavi se nám vrátil z přípravy Láďa Vojtíšek, který tam byl od začátku letní přípravy a má se tam zase vrátit na celou zimní přípravu. Pokud by se mu tam dařilo, tak by už v Mladé Boleslavi zůstal. Pro nás je dobře, že se vrátil. Zase budeme mít obranu nějak konsolidovanou. A hlavně budeme chtít navázat na ty výkony, které jsme předváděli na jaře. když tomu teď letní příprava moc nenapovídala, protože byly dovolené a nescházeli jsme se dobře,“ řekl před zahájením soutěže a premiérou v I. A třídě trenér Aleš Skalický.

Zdůraznil, že pro tým je důležité, aby se chytl hned v úvodním mistrovském utkání, které ho čeká v Ruprechticích.

„Nevyhlašujeme, že chceme hrát nahoře v tabulce nebo dokonce o postup, ale zároveň nechceme hrát někde dole o záchranu. Chceme být každému mužstvu, se kterým se utkáme, rovnocenným partnerem. A hlavně nechceme městu dělat ostudu. Chceme hrát takovým stylem, aby to bavilo kluky, měli jsme z toho všichni radost a na fotbal chodilo hodně fanoušků,“ vyjmenoval úkoly a přání trenér. A připomenul, co by mohli slyšet od hlavního sponzora, pokud by se nedařilo: "Hoši, nemáte výsledky, tím pádem je konec."

Jilemničtí vědí, že soutěž bude určitě náročnější a soupeři kvalitnější. V jarní sezóně se jim dařilo, v žádném zápase úplně nepropadli.

„Ano, prohráli jsme 5:0 v Železném Brodě. Ale to bych nedával za vinu tomu že jsme na vítězství neměli fotbalově. Hráli jsme na malé umělce, která nebyla ani úplně osvětlená. Kdybychom hráli s Železným Brodem na větším hřišti, tak bychom nikdy 5:0 neprohráli a věřím tomu, že bychom je možná i porazili,“ dodatečně řekl k zápasu trenér.

V letní přípravě absolvovalo mužstvo také několik přípravných utkání se soupeři z různých soutěží.

„Na výsledcích v přípravě až tak nestavím. Pro nás bude důležité, jak přistoupíme k prvnímu mistráku. Od toho se všechno bude odvíjet, protože nemáme jednoduchý los. Hrajeme v Ruprechticích, máme doma Mšeno. Jedeme do České Lípy na béčko, které vyhlásilo, že chtějí hned postoupit do krajského přeboru. A čtvrtý mistrák nás čeká proti Rozstání, které posílilo. Pak hrajeme derby v Semilech a s Rychnovem, který si také přivedl do nové sezóny další hráče. Jak říkám, může se stát, že můžeme mít po pěti, šesti zápasech tři body, ale můžeme jich mít třeba i dvanáct. Je to všechno těch hráčích, jak k tomu přistoupí, jak si nastaví hlavu a hlavně co nám dovolí soupeř.

Přáním trenéra je, aby si hráči udrželi co nejdéle „nováčkovský“ elán. Věřím, že čím déle to bude, tím větší je naděje na dobré výsledky.

„Hlavně nechceme nějak propadnout,“ má jasno Aleš Skalický.

Generálku si Jilemnice střihla s Lomnicí, která hraje o soutěž výš.

„Prohrávali jsme 2:0, vyrovnali jsme a na konci jsme inkasovali smolný gól. Mohli jsme dát gól už v prvním poločase, ale nepovedlo se. Ve druhém byly výkony vyrovnané. Mohli jsme pomýšlet na remízu. Zahráli jsme si s Lomnicí dobrý fotbal,“ okomentoval utkání trenér Jilemnice.

Víkend před startem I. A třídy dostali hráči volno, v týdnu potrénovali jen zvolna.

„Chceme, aby si užili přítelkyně, manželky a rodiny a aby pak byli připravení na ten další týden, kdy už půjde do tuhého a vypuknou boje o mistrovské body,“ dodal kouč.