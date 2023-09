„První poločas byla z obou stran holomajzna, možná byl Brod o něco lepší. My se snažíme hrát ve skoro stejné sestavě, ale někdy to vyjde tak, že přijdou noví, kteří dlouho nehráli. Fotbalisti to jsou, ale přijdou na jeden zápas ze šesti, tak je to znát. Náš útočník Mareš dal na 1:0. Další gól jsme dali z penalty, střílel Martínek. A poslední zase Mareš uklízel na zadní tyč,“ zhodnotil duel vedoucí domácího týmu Martin Kvapil.

Ve druhém poločase už oba týmy předváděly lepší výkony. Hosté si taky vytvořili už nějakou šanci, ale domácí ho moc do hry nepouštěli. Se třemi body byli spokojení.

„Teď jedeme na Smržovku, pak do Držkova a doma máme Turnov B. Obávám se, že tyto tři zápasy budeme mít s nulou. Smržovka má mladé kluky, na jaře skoro vůbec neprohrála. Držkov, když se sejde, je hodně nebezpečný,“ plánuje Kvapil.

Chtěli vyhrát a to se jim povedlo. Ať budou další soupeři sebevíc nebezpeční, Přepeře hodlají urvat další body v každém zápase, který je čeká.

Brod se potýkal s nedostatkem hráčů. Trn z paty mu vytrhla pomoc z A týmu. „Ještě dvě hodiny před zápasem nás bylo dvanáct, celé dopoledne jsem sháněl hráče. Nakonec nám šel pomoct jeden z áčka a měli jsme čtyři na střídání. První půle byla fajnová, kvalitní, měli jsme pět, šest polotutovek. I soupeř se klepal. Mohlo to být i 4:0 pro nás a mohlo být po zápase. To se ale, bohužel, nestalo,“ řekl k výkonu brodského béčka asistent trenéra Kamil Makula.

Ve 47. minutě, v prodloužení prvního poločasu, hosté zbytečně faulovali na rohu vápna a soupeř ze standardky dal gól do šatny. To Brodu mnoho elánu do dalších bojů nedodalo. I tak ale do druhé půle vpadli nahecovaní a rozhodnutí, že v Přepeřích neprohrají. Byl to pro ně hratelný soupeř.

„Ve třetí minutě jsme vymysleli hloupost, ze které byla penalta a ve 48. to bylo 2:0. A bylo po zápase, ten se už jen dohrával. Kluci se už nezvedli, nenašli v sobě morál, aby se ještě o výsledek poprali. A domácí pak ještě přidali na 3:0. Za první půli bych naše hráče pochválil. Ve druhém poločase nám chyběl na hřišti nějaký motivační prvek, nějaký hráč, tahoun, který by to táhnul, dirigoval a kluky vyhecoval,“ zdůraznil Makula.

Další kolo hraje Brod doma proti turnovskému béčku, který má mladý tým. Brodští doufají v posily z A mužstva. A taky chtějí dodržet rčení, že doma se vyhrává.

Zásada poprvé ochutnala hořkost porážky. Pěnčínu bod nestačil

Albrechtice – Plavy A 1:5 (1:3)

Plavy začaly dobře. Po jednom nešťastném rozhodnutí rozhodčího, jak uvedl za domácí Jan Pipek, kdy byl jasný faul, inkasovaly poprvé. Pak ještě přišla chyba gólmana. Soupeři darovali i druhý gól.

„V prvním poločase jsme udělali tři chyby a z nich jsme dostaly tři góly. Opakuje se to stále dokola. Chybí nám síla a morálka. Když prohráváme, tak to kluky srazí. Teď jedeme do Harrachova, tam bychom mohli tři body vybojovat,“ přeje si Pipek.

To hosté se vraceli domů s plným počtem bodů a spokojení.

„Jednoznačný zápas to nebyl. V prvním poločase nám hodně pomohly jejich dvě individuální chyby, ty nás dostaly do hry. Jinak to bylo vyrovnané utkání,“ řekl za Plavy Jaroslav Pekelský.

Ve druhém poločase přece jen domácí dvacet minut tlačili. Ale vstřelit gól se jim nepodařilo. Za to Plavy z jednoho brejku utekly a daly na 4:1. A pak už to bylo jednoznačné. Mohly přidat i víc gólů.

„Sešli jsme se tentokrát taky vcelku dobře, do úplného ideálu nám ještě tři, čtyři hráči chyběli, ale už to bylo lepší. Už se scházíme, trénujeme, začíná to mít kvalitu,“ pochvaloval si Pekelský.

V sobotu 16. září se v plavském areálu konají oslavy sta let místního fotbalu. A tyto oslavy by měly zároveň slavnostně otevřít zrekonstruovaný areál. Plavy mají proto ještě víkendové utkání odložené až na středu 20. září. A to už budou hrát s Jabloncem nad Jizerou (Jablonečkem) doma.

Jablonec n. Jiz. - Jilemnice 0:8 (0:4)

„Byla to parádní lekce, kterou nám Jilemnice udělila. Hosté byli lepší. Náš nejlepší hráč byl jejich jedenáctý, přehráli nás ve všem. Při rozcvičce se nám zranil brankář, pak druhý, takže za nás ještě ke všemu chytal hráč z pole, navíc ještě náš nejlepší hráč. Kluci poznali, že chlapský fotbal je o něčem jiném,“ ohodnotil trpkou porážku svého týmu trenér Robert Chlup.

Hráči Jablonečku mají před s sebou ještě dlouhou fotbalovou cestu, než získají potřebné zkušenosti. Ale hrají s elánem a chutí dál. Příště vyrazí do Plavů.

„Hrát ve středu bude pro nás problém, protože máme mladý tým, kluci jsou ve školách. Abychom to dali dohromady, budou muset nastoupit ti starší. Nějak to dopadne. Každý zápas je jiný. Uvidíme,“ dodal trenér Chlup.

„Pro nás to byl jednoduchý zápas, i když jsme si to nemysleli. Nastoupili jsme do něho zodpovědně. Nové posily se už také zapracovaly. Chceme jít zápas od zápasu. Soupeř má mladé, šikovné kluky,“ řekl k vysoké výhře trenér Jilemnice Aleš Skalický:

V týmu domácích nastupují tři hráči, kteří hráli Jilemnici. A ta měla šancí opravdu hodně. Už ve čtvrté minutě to mohlo být 0:3. Zápas se zlomil ve 32. minutě, za stavu 0:4. Druhý poločas se už jen dohrával. Šance domácích byly nulové.

„My jsme do branky postavili naši dvojku. Ten chodí poctivě trénovat. V tomto zápase ale nemusel nic řešit. U nás byla vidět fotbalovost. Výsledek mohl být vyšší, mohli jsme dát i přes deset, pokud bychom využili všechny šance, které jsme měli. Takový příděl do soupeřovy sítě jsem nečekal, to říkám na rovinu,“ dodal Skalický.

Jilemnice, jak zdůraznil, je dopředu hodně silná. Pokud její hráči budou dál podávat takové výkony, jako dosud, budou těžkým soupeřem, který jen tak neprohrává. Hráli zodpovědně zezadu.

„Po dvou porážkách s Turnovem a se Zásadou jsme si něco řekli, klukům jsme vysvětlili, že to takhle hrát nejde. Že je fotbal o bojovnosti. A to dnes bylo. Už nemusíme dělat změny v sestavě, kluci hrají na místech, kde by měli hrát po celou sezónu. Do sestavy moc nesaháme,“ prozradil kouč Jilemnice.

Domácí jí výhru hodně usnadnili, stáhli se a nechali soupeři velký prostor pro kombinaci a zakončení.

Jilemnice příště hraje v Pěnčíně a dobře ví, že tam to jednoduché nebude. A taky ví, že pěnčínské áčko hraje v sobotu, takže béčko může mít k dispozici i nějaké posily.

„My se ale díváme sami na sebe. Chceme hrát fotbal takový, který bude kluky bavit. Jdeme zápas od zápasu,“ řekl trenér Skalický.

Zásada – Harrachov 5:2 (3:0)

„Sešli jsme se v lepší sestavě, zvládli jsme zápas na pohodu. Harrachov byl nepříjemný soupeř, ale asi se moc nesešel, spíše v horší sestavě. Dokud člověk nevede o dva, tři góly, tak je soupeř vždycky nebezpečný,“ ohodnotil duel hrající trenér Martin Kotyza.

Toho mrzely dva obdržené góly, které inkasovali po našich chybách. „Tři body ale máme a to je nejdůležitější. Jsme rádi. Kdyby nám někdo před sezónou řekl, že budeme mít po pěti kolech dvanáct bodů, tak bychom mu nevěřili. Příští kolo hrajeme v sobotu v Desné,“ připomenul Martin Kotyza.

Trenérovi Harrachova Pavlu Dolenskému a jeho týmu se hrálo dobře.

„Fotbal to byl pěkný. Jen jsme neproměnili asi dvě šance, trochu jsme zaspali. Ale na jednu branku ten zápas určitě nebyl. Zásada byla lepší, fotbalovější. Měl jsem půjčené dva kluky z Pěnčína, několik hráčů nám chybělo. Máme taky několik zranění. Příště hrajeme doma, ale na hřišti v Rokytnici, kam přijedou Albrechticím. Jsme na ně nachystaní,“ má jasno trenér Harrachova.

Držkov A – Smržovka A 5:3 (5:1)

Domácím chyběli dva klíčoví hráči, střelci mnoha gólů Brož a Just. I tak ale měli v prvním poločase produktivní koncovku. A ještě mohli dva, tři góly přidat.

V první půli už jich ale nasázeli Smržovce pět. Sami takovou úrodu ani nečekali. Dařilo se jim střelecky, góly dali hezké, jeden z penalty.

„Pak už jsme zápas v klidu dohráli. Utkání mělo nádech derby, hrál se pěkný, slušný fotbal z obou stran, divákům se mohl líbit. Vypadalo to, že Smržovka asi prohru nečekala.“

„Kvalita byla na straně domácích, trestali nás z brejků. Herně jsme horší nebyli,ale výhra Držkova je zasloužená,“ zdůraznila “vedoucí týmu Veronika Veseloušová.

Pěnčín B – Lučany A 4:1 (2:0)

Po dvou smolných zápasech, kdy béčko Pěnčína inkasovalo vždy na konci utkání, už výhru domácí potřebovali. A radostně brali i tři body. „První poločas jsme měli lepší, i když s výkonem úplně spokojený nejsem. Umíme hrát daleko lépe, to jsme potvrdili proti Držkovu minulý týden. Lučany jsme k ničemu nepustili. Ty kopaly pokutový kop po kontroverzní situaci a skórovaly. Jinak neměly žádnou vyloženou šanci. O víkendu přivítáme Jilemnici, připravíme se na ni. Chceme uspět a připsat si další tři body,“ plánuje trenér Jan Řezáč.

„Z naší strany vládl na hřišti chaos, soupeř byl všude dřív. Výsledkem byl v 19. minutě gól, který ale do vlastní sítě srazil Křelina. O devět minut později přišel druhý, když Brožek využil dlouhou přihrávku a skóroval 2 : 0. To byl výsledek poločasu, v němž jsme ani jednou nevystřelili,“ lučanský trenér Vojta Svozil.

Do druhého poločasu udělaly Lučany změnu v útoku a chtěly domácí zatlačit. V jasných šancích je ale zklamala koncovka. A potvrdilo se staré známé „nedáš – dostaneš“.

„Domácí pak během čtyř minut přidali dva góly. Do konce ale bylo ještě dost času a nic jsme nevzdávali. V 62. minutě předvedli Chlomek s Kočím pěknou kombinaci, při které byl Kočí faulován. Nařízenou penaltu proměnil s přehledem Brycz - 4 : 1. Ve zbývajícím čase jsme ale už nedokázali dostat domácí pod tlak a ti si výsledek s přehledem pohlídali,“ popsal situaci na hřišti trenér Svozil.

Turnov B – Desná 2:0 (2:0)

„Do Turnova jsme nejeli v roli favorita, ale chtěli jsme domácí potrápit a odvézt si nějaký ten bod, což se však nepodařilo,“ řekl vedoucí týmu Petr Kopal.

Úvod patřil jednoznačně domácím, největší problémy dělal soupeři hráč s číslem deset, Havel, který využíval svůj výborný fyzický fond a soupeřovi hráči na jeho hru jen těžko hledali recept.

„Byl to on, kdo zařídil první gól v naší síti již v 6. minutě, nedokázali jsme zachytit jeho rychlý náběh zprava, na jeho přihrávku si naběhl Linhart, jehož jsme rovněž nepokryli, a lehce skóroval do prázdné branky. Domácí měli stále více ze hry, ale i my jsme se dostali na dostřel , ale ani jedno mužstvo nedokázalo dlouho překonávat brankáře v obou brankách. Dodo několikrát čaroval). Bohužel si náš brankář vybral slabší chvilku ve 42. minutě, střela z dálky před ním skočila, stačil ji jen vyrazit před sebe, ve vápně byl nejdůraznější domácí Bělina a zvýšil již na 2:0,“ popsal duel Kopal.

Ve druhé půli byla Desná domácím důstojnějším soupeřem, vypracovala si několik slibných šancí, ale ani ty největší, do kterých se dostal 2x Hloušek a jednou Pfeifer proměnit nedokázala. Turnov měl také řadu tutovek, několikrát šli jeho hráči sami na desenského gólmana „Doda.“ Ale ten již ani jeden balon ze sítě netahal a Turnov dokonale vychytal.

Silně omlazený celek hostů Turnovské velice příjemně překvapil a zhodnotili, že Desná má gólmana, borce. Domácí Tomáš Havel na něj šel šestkrát sám a nikdy ho nepřekonal.

„Tak jsme byli rádi, že hned v šesté minutě dorážel zblízka Linhart na 1:0 a ve 42. zkušený Bělina dorážkou obešel jejich gólmana a dal na 2:0. Náš mladý gólman nás taky podržel. A jsme rádi, že se hosté nedostali do hry nějakým kontaktním gólem a že jsme výsledek udrželi. Sice to byl zápas na 5:0, ale byl to těžký zápas. Hosté mě překvapili svojí kvalitou, zlobili po celých devadesát minut. Hodně omlazený tým byl dobře poskládaný, podržel ho také gólman. Zvládli jsme to a této výhry si velmi cením, uvedl trenér Turnova Karel Vodrážka.

Příště čeká na Turnov pojizerské derby dvou béček. Vyráží na hřiště do Železného Brodu.